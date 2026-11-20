Recientemente, la Universidad de Antioquia se pronunció por medio de un comunicado, en el que explicó que realizaron una serie de validaciones con el Departamento de Admisiones y Registro y la verificación de las bases de datos y los registros institucionales y determinaron que…

En redes sociales comenzó a circular un nuevo título obtenido por Luz Estrada Holguín, representante del Pacto Histórico a la Cámara por Antioquia. Esta vez era un diploma del programa de Ingeniería de Minas emitido, al parecer, por la Universidad de Antioquia (UdeA).

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Recientemente, la Universidad de Antioquia se pronunció por medio de un comunicado, en el que explicó que realizaron una serie de validaciones con el Departamento de Admisiones y Registro y la verificación de las bases de datos y los registros institucionales y determinaron que "el diploma y el acta de grado a nombre de Luz Verónica Estrada Holguín como ingeniera de minas, que fueron puestos en conocimiento de la Universidad, no fueron expedidos por la Institución".

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También aclaró que no es cierto que la Universidad de Antioquia ofrezca o hubiese ofrecido en otros años el programa de Ingeniería de Minas. "La Alma Máter recuerda que cuenta con un canal oficial, permanentemente habilitado, para la consulta y verificación de títulos de sus egresados de pregrado y posgrado, a disposición de entidades públicas y privadas", señaló la institución en el comunicado.

Para verificar los datos, añadió la UdeA, deberán ingresar el número de documento de identidad del egresado. Allí podrá conocer sus antecedentes académicos, validar y descargar el acta de grado.

"La Universidad de Antioquia reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad académica y la confianza pública en los títulos que expide, y pone a disposición de las autoridades competentes la información que requieran", señaló la institución.

Las polémicas en torno a los títulos de Luz Estrada Holguín

La polémica en torno a la representante Estrada Holguín comenzó luego del debate de control político que le realizaron, el pasado 17 de noviembre, al canciller Omar Bula en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Allí, la representante Estrada Holguín aseguró que "el magnesio no es una tierra rara, es un material alcaliciotérreo, para que le quede claro". Bula, sin embargo, le respondió que no se trataba de magnesio, sino de manganeso.

Después de la polémica, varios senadores revisaron la documentación académica de la representante Estrada Holguín y encontraron que eran títulos falsos. De hecho, la Universidad Nacional, por medio de un comunicado, explicó que desde el 23 de octubre de 2025, la División de Registro y Matrícula de la Sede Medellín de la Universidad recibió una primera alerta y, luego de que se revisaran los archivos físicos y digitales, no encontraron registros que "acreditaran la condición de egresada de la señora Luz Verónica Estrada Holguín del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia".

Esta sede, de acuerdo con la universidad, tampoco expidió la copia del registro de diplomas presentada para verificación.

Horas más tarde, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, donde supuestamente se graduó como bachiller, también se pronunció. La institución educativa, ubicada en Caramanta (Antioquia), aseguró que luego de hacer una verificación rigurosa en los libros de registro y actas de evaluación del plantel, determinó que "la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín no ha culminado sus estudios de educación media en este plantel".

Además, la institución dijo que declaraba la falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado que la representante Estrada Holguín ha publicado a nombre del colegio. Estrada Holguín, según los reportes de la institución, estuvo vinculada en 2017 en calidad de estudiante repitente del grado octavo, como está constatado en los libros curriculares; pero no culminó su proceso educativo.

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