Son 30 las becas de maestría y 30 las de doctorado para estudiar en China. Foto: Pexels

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El Ministerio de Educación de la República Popular China y el Ministerio de Educación de Colombia lanzaron una convocatoria de becas para estudiar una maestría o un doctorado presencial en una universidad de este país. En total son 30 las que estarán disponibles y cubren el 100 % de la matrícula.

Las becas también cubren el alojamiento, ofrece un estipendio mensual y el seguro médico integral. Los programas están enfocados en áreas de ingeniería, tecnología, ciencias y medicina y serán dictados en inglés o mandarín, dependiendo de la…