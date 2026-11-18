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El Ministerio de Educación de la República Popular China y el Ministerio de Educación de Colombia lanzaron una convocatoria de becas para estudiar una maestría o un doctorado presencial en una universidad de este país. En total son 30 las que estarán disponibles y cubren el 100 % de la matrícula.
Las becas también cubren el alojamiento, ofrece un estipendio mensual y el seguro médico integral. Los programas están enfocados en áreas de ingeniería, tecnología, ciencias y medicina y serán dictados en inglés o mandarín, dependiendo de la universidad. La convocatoria estará abierta hasta el 22 de enero del próximo año.
🎓 Maestrías en China
Cierre: 22 de enero de 2027 hasta la 01:00 p. m. (hora Colombia)
País oferente: República Popular de China
Área de estudio: Maestrías en:
- Agronomía, Veterinaria y afines
- Bellas Artes
- Ciencias de la Educación
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Humanas
- Economía, Administración, Contaduría y afines
- Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines
- Matemáticas y Ciencias Naturales
Duración del programa: De dos a tres años
Fecha inicio: Septiembre de 2027
Tipo de curso: Presencial
Idioma: Inglés o mandarín
✏️ ¿Quiénes se pueden postular a las becas?
- Mayores de veinte años y menor de treinta y cinco.
- Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior.
- Acreditar un promedio acumulado ponderado mínimo de 3.8 sobre 5.0, sin aproximaciones.
- Presentar un certificado vigente que acredite el dominio del idioma en el que se imparta el programa de maestría y la Universidad China a la que desean postularse. Puede ser inglés o mandarín.
- Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.
✏️ ¿En qué consiste la beca?
- Son 30 becas para programas de maestría y doctorado, sin distribución específica por nivel de formación.
- Las becas cubren el 100 % de los costos de matrícula académica
- Entre los rubros está el 100 % de los costos de alojamiento en las residencias estudiantiles universitarias.
- Cubre el 100 % de los costos del seguro médico integral.
- La persona seleccionada recibirá por cada mes de estudio un valor de ¥3.000 yuanes chinos.
- La convocatoria no cubre tiquetes internacionales desde Colombia hasta China, ni los costos asociados a apostillas en Colombia.
- Tampoco cubre los gastos administrativos de las universidades de destino.
✏️ ¿Cuáles son los documentos clave para la beca?
- Formulario de solicitud de la beca del gobierno chino.
- Carta de preadmisión o la expedida por la universidad.
- Título universitario de pregrado. Debe ir apostillado.
- Certificado de notas de pregrado. Debe ir apostillado.
- Certificado de idioma.
- Certificado de antecedentes penales. Debe ir apostillado.
- Cartas de recomendaciones de docentes.
- Propuesta de investigación o plan de estudio.
- Pasaporte vigente o cédula de ciudadanía.
- Certificado de salud.
- Certificado de condiciones socioeconómicas.
Si quiere más información, puede vistar este enlace.
🎓 Doctorados en China
Cierre: 22 de enero de 2027 hasta la 01:00 p. m. (hora Colombia)
País oferente: República Popular de China
Área de estudio: Doctorado en:
- Agronomía, Veterinaria y afines
- Bellas Artes
- Ciencias de la Educación
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Humanas
- Economía, Administración, Contaduría y afines
- Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines
- Matemáticas y Ciencias Naturales
Duración del programa: De tres a cuatro años
Fecha inicio: Septiembre de 2027
Tipo de curso: Presencial
Idioma: Inglés o mandarín
✏️ ¿Quiénes se pueden postular a las becas?
- Mayores de veinte años y menor de cuarenta.
- Haber culminado sus estudios de maestría en una institución de educación superior.
- Acreditar un promedio acumulado ponderado mínimo de 4.0/5.0, sin aproximaciones.
- Presentar un certificado vigente que acredite el dominio del idioma en el que se imparta el programa de doctorado y la Universidad China a la que desean postularse. Puede ser inglés o mandarín.
- Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.
✏️ ¿En qué consiste la beca?
- Son 30 becas para programas de doctorado, sin distribución específica por nivel de formación.
- Cubre el 100 % de los costos de matrícula académica.
- Ofrece el 100 % de los costos de alojamiento en las residencias estudiantiles universitarias.
- Cubre el 100 % de los costos del seguro médico integral.
- La persona seleccionada recibirá por cada mes de estudio un valor de ¥3.500 yuanes chinos.
- No se cubren los tiquetes internacionales desde Colombia hasta China, ni los costos asociados a apostillas en Colombia.
- Tampoco cubren los gastos administrativos de las universidades de destino.
✏️ ¿Cuáles son los documentos clave para la beca?
- Formulario de solicitud de la beca del gobierno chino.
- Carta de preadmisión o la expedida por la Universidad de China.
- Título universitario de maestría. Debe ir apostillado.
- Certificado de notas de maestría. Debe ir apostillado.
- Certificado de notas.
- Certificado de antecedentes judiciales. Debe ir apostillado.
- Cartas de recomendación de docentes.
- Propuesta de investigación o plan de estudios.
- Pasaporte vigente o cédula de ciudadanía.
- Certificado de salud.
- Certificado de condiciones socioeconómicas.
Si quiere obtener más información, puede visitar este enlace.
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