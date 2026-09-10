Icetex vuelve a ofrecer crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades privadas

Se trata del crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades privadas al que, desde hace dos años, solo podían acceder estudiantes de universidades públicas. “Este modelo de crédito deja de ser exclusividad de estudiantes de las universidades públicas y retorna a un modelo de educación superior mixta”, agregó la entidad a través de un comunicado.

La nueva administración del Icetex anunció este jueves 10 de septiembre el restablecimiento de una línea de crédito que había sido retirada hace dos años por el gobierno de Gustavo Petro.

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El presidente del Icetex, Richard Caicedo, agregó que “se trata de un apoyo que ayuda a cubrir los gastos de necesidades que tiene cualquier estudiante de educación superior, sin distinción de estar matriculado en una universidad pública o privada. Estamos retornando el crédito educativo a cada persona que requiera este respaldo financiero”.

En concreto, la línea de crédito ‘Plan de Apoyo y Bienestar’ presta un valor de hasta 4 salarios mínimos legales vigentes por semestre al estudiante, que son girados directamente a la cuenta del beneficiario. Bajo esta línea, los estudiantes reembolsan al Icetex el 30 % de lo prestado mientras estudian y el restante 70 % luego de la graduación.

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Ese dinero puede ser utilizado para financiar gastos de la vida universitaria como libros, servicios de internet, dispositivos electrónicos, transporte, alojamiento, alimentación y otros gastos asociados.

Esta línea de crédito está disponible hasta el 15 de septiembre y está dirigida a estudiantes matriculados en programas de pregrado para 2026-2, tanto en universidades privadas como públicas.

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Para aplicar, el estudiante debe estar matriculado en una Institución de Educación Superior, ser colombiano, contar con un deudor solidario aprobado y, en caso de contar con alguna obligación con el Icetex, haber pagado por lo menos el 50 % de la misma. El resto de requisitos pueden ser consultados en la página web de la entidad.

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