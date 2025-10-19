¿Le interesa la educación superior? Mineducación busca integrantes en organismo clave

Espacio del CESU llevado a cabo en junio de este año en Bogotá. Foto: Ministerio de Educación

Este domingo 19 de octubre, el Ministerio de Educación Nacional anunció la apertura de dos nuevas convocatorias para quienes quieran “hacer parte crucial en la formulación, planificación y mejora del sistema de educación superior de nuestro país”.

En términos concretos, las dos convocatorias se abren para integrar el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), un órgano creado en 1992 que tiene funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría.

Para que se haga una idea, a mediados de este año, el CESU formalizó el Acuerdo 01 de 2025, con el que busca actualizar el modelo de acreditación en alta calidad para programas académicos, unidades académicas e instituciones.

Con este acuerdo, agregó el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien preside este órgano, se espera mejorar la gestión en el otorgamiento de los registros calificados, la acreditación de alta calidad y el proceso de convalidación de títulos.

En términos generales, este organismo colegiado, integrado por representantes de las comunidades académicas y científicas, el sector productivo y representantes de instituciones oficiales, discuten sobre temas como la calidad y el aseguramiento, y proponen políticas públicas al respecto.

“Al formar parte de este importante espacio, los integrantes a través de su experiencia académica y profesional podrán aportar en el desarrollo de los objetivos de la educación superior”, agregó la cartera tras anunciar las dos convocatorias.

La primera de estas convocatorias apunta a la elección del o la representante de la comunidad académica de las universidades estatales u oficiales. Cada universidad tiene hasta el 29 de octubre para inscribir a un representante de los grupos o centros de investigación que cuenten con reconocimiento de Colciencias o el Ministerio de Ciencia.

Tras un proceso de validación de condiciones, entre el 27 y 28 de noviembre la comunidad educativa que se haya inscrito podrá participar de una votación para elegir al nuevo representante. En caso de empate, se llevará a cabo una segunda votación el 10 de diciembre.

Para conocer más detalles de este proceso, en el cual el ministerio promueve la inscripción de mujeres con el fin de aumentar su representación en el Consejo, puede consultar los términos y referencias en este link.

La segunda convocatoria está dirigida a los representantes de los gremios y asociaciones de la producción con representación nacional y que estén legalmente constituidos en Colombia.

En este caso, hay dos vacantes. El proceso también finalizará con una votación entre el 27 y 28 de noviembre, con una segunda votación el 10 de diciembre en caso de empate. En esta convocatoria, el ministerio también motiva la participación de mujeres. Acá puede consultar todo lo que debe saber si tiene interés en participar.

