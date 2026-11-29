Desde Cartago, durante una sesión bicameral del Congreso de la República, Hoyos también aseguró que el ministerio se encuentra adelantando a una…

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, anunció un monto de COP 7.500 millones para recuperar y dotar a las instituciones educativas de Cartago, en Valle del Cauca, luego de las afectaciones que sufrieron por causa del terremoto del pasado 10 de agosto. "Le hemos solicitado tanto al señor presidente como al gerente del Fondo Milagro que prioricen el tema educativo", afirmó la jefe de cartera.

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Desde Cartago, durante una sesión bicameral del Congreso de la República, Hoyos también aseguró que el ministerio se encuentra adelantando a una mesa técnica con la Gobernación del Valle para definir qué otros recursos podrán destinarse directamente a los municipios de Valle del Cauca. Mientras que Buenaventura, Buga, Cali, Cartago y Tuluá son municipios certificados y gestionan sus proyectos directamente con el Mineducación, para los demás municipios, la Gobernación es el canal institucional. A la fecha, apuntó la ministra, hay 32 sedes gestionadas y ocho proyectos priorizados en el departamento y el norte de Valle.

Las afectaciones a estas instituciones educativas se enmarcan en un contexto mucho mayor, en el que el terremoto ocasionó daños en 5.738 sedes educativas de 480 municipios en 22 departamentos. Según la valoración inicial del ministerio, la reconstrucción de todos esos centros requieren de una inversión de casi COP 24 billones.

"La infraestructura educativa del país no ha sido la adecuada. Aquí tenemos una deuda no solamente con los municipios afectados por el terremoto, sino con la infraestructura educativa en general del país", agregó Hoyos, refiriéndose a la situación histórica de Colombia. Además, llamó la atención sobre la necesidad de dignificar la labor de los maestros y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo.

Por el momento, el Mineducación ha trabajado de la mano con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para seguir levantando información sobre las sedes afectadas. Para recuperarlas, según Hoyos, se requiere una identificación rigurosa de los municipios afectados, así como la presentación de proyectos concretos. Esta exigencia, sostuvo, responde al marco legal y a los criterios de priorización establecidos para la atención de la emergencia.

Con el fin de fortalecer la capacidad de gestión de los territorios, el Mineducación realizará, entre el próximo el 14 y 15 de diciembre, un primer taller dirigido a secretarios de Educación, con el cual aspira brindar herramientas y asistencia técnica para estructurar y presentar proyectos que puedan acceder a los mecanismos de financiación disponibles, entre ellos el Fondo Milagro y Obras por Impuestos.

El Fondo Milagro

Como hemos contado en El Espectador, el Fondo Milagro, creado para canalizar y ejecutar los recursos destinados a atender la emergencia por el terremoto, no ha estado exento de cuestionamientos. Hace un par de semanas renunció Jaime Uribe, el empresario encargado de su gerencia, en medio de la polémica que inició el pasado 12 de noviembre, cuando se conocieron los altos salarios de los funcionarios del fondo. La nómina de la entidad sumaba aproximadamente COP 765 millones mensuales.

En suma, de acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, a pesar de que la creación del Fondo Milagro (el pasado 9 de septiembre, casi un mes después del sismo) fue relativamente rápida; el movimiento efectivo de los recursos ha sido más lenta.

"Con la información pública disponible al 5 de noviembre, no encontramos un registro que permita establecer cuánto de esos recursos había llegado efectivamente a los territorios. Por ello, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana advertimos que recurrir a patrimonios autónomos puede generar una ruptura en la trazabilidad del gasto si no existen obligaciones suficientemente detalladas y oportunas de publicación sobre contratos, pagos y beneficiarios finales", advirtió.

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