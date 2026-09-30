Padre designado por De la Espriella en cinco consejos universitarios fue reemplazado

El padre, de quien se sugirió que era primo del presidente, lo cual fue negado por la Casa de Nariño, fue designado como representante del presidente de la República ante los consejos superiores universitarios (CSU) de las universidades…

Quince días después de que el padre y abogado Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella fuera designado por el presidente Abelardo de la Espriella en cinco consejos universitarios, el Ministerio de Educación publicó un nuevo decreto en el que terminó la designación del religioso y designó a nuevos representantes.

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El padre, de quien se sugirió que era primo del presidente, lo cual fue negado por la Casa de Nariño, fue designado como representante del presidente de la República ante los consejos superiores universitarios (CSU) de las universidades Nacional, Pedagógica, de Antioquia, del Valle y del Atlántico, a través del Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026.

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Las reacciones a la designación de Londoño de la Espriella en los máximos órganos de dirección de cinco de las universidades públicas más importantes del país no se hicieron esperar. De hecho, Isabel Vera, representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Pacto Histórico, anunció a finales de agosto que había demandado este nombramiento “por distintas causales”.

Este 30 de septiembre, la representante Vera dio a conocer que el padre Londoño fue retirado por el mismo gobierno nacional de los consejos universitarios en las cinco universidades donde había sido designado a finales de agosto.

La decisión quedó consignada en el Decreto 1371 del 9 de septiembre, firmado por la entonces ministra de Educación Viviane Morales, en el que se terminó la designación realizada el 25 de agosto y se realizaron nuevas designaciones.

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En reemplazo de Londoño de la Espriella, llegará a los cinco consejos universitarios (Universidad Nacional, Universidad Pedagógica, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad del Atlántico) Camilo Andrés Noguera Abello, abogado y director del partido político Defensores de la Patria, fundado por el actual presidente Abelardo de la Espriella.

Sobre este nombramiento, Vera, del Pacto Histórico, señaló que “desde ya, anuncio que le pondré la lupa, porque la educación del pueblo se defiende”.

Aunque el Ministerio de Educación ni la Presidencia de la República se han manifestado sobre esta decisión, es importante recordar que contra la designación de Londoño de la Espriella cursan dos procesos de nulidad electoral contra la designación del padre.

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En ambos procesos, que siguen su proceso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las demandantes cuestionan la presunta falta de requisitos, así como una inhabilidad derivada del artículo 126 de la Constitución Política, que señala que “los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.

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