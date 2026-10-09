De acuerdo con el programa publicado por la universidad, esta convocatoria cubre el…

De acuerdo con la entidad, son 60 becas las que están disponibles y cubrirían el 100 % de la matrícula. La convocatoria estará abierta desde el 1° de noviembre hasta el 30 de este mismo mes.

El Excellence Scholarship and Opportunity Programme (ESOP) es la convocatoria de becas que todos los años abre el ETH Zúrich para aquellas personas que estén interesadas en estudiar una maestría en esta institución. Los programas comenzarán en el segundo semestre de 2027.

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¿Quiere estudiar una maestría en Suiza? Estas becas cubren el 100 % de la matrícula

De acuerdo con el programa publicado por la universidad, esta convocatoria cubre el 100 % de la matrícula. Además, desde el primer período académico de 2027, los beneficiarios del programa recibirán CHF 13.500, es decir, un poco más de COP 52 millones, por semestre para gastos de estudio y manutención.

¿Cuáles son los requisitos para las becas?

Según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, "la beca está dirigida a estudiantes con desempeño académico sobresaliente que quieran iniciar una maestría en el segundo semestre de 2027″. Y, como se lee en la página web de la institución, deberán tener un buen rendimiento académico.

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Por ejemplo, el ETH Zúrich establece como referencia que los candidatos deben encontrarse dentro del 10 % superior de su programa de pregrado, lo que equivaldría a un resultado académico de nivel A. También deberán cumplir otra serie de requisitos que dependerán de cada programa de maestría al que accedan.

Además de los documentos, las personas que se postulen a la convocatoria de becas deberán presentar la documentación solicitada y una propuesta para la tesis de maestría. Este es un documento que debe ser avalado por el candidato e incluir las pautas establecidas de citación científica.

"El plagio, la información errónea por negligencia o intencional conllevarán la exclusión del proceso de admisión o, si se descubre posteriormente, la revocación de la admisión y de cualquier beca", advirtió la institución en su página web.

La institución recordó que no podrán acceder a estas convocatorias estudiantes que ya están matriculados en alguna maestría de este plantel o que ya cuenten con el título de magíster.

¿Cómo aplicar a las becas?

La solicitud deberá presentarse entre el 1° de noviembre y el 30 de este mes y será por medio de su plataforma de admisiones eApply. La universidad recomendó a las personas interesadas preparar con antelación la documentación académica, las referencias, la hoja de vida y la propuesta de tesis.

La institución también sugirió asegurarse de que el teléfono que esté en la hoja de vida sea el correcto, pues durante el proceso de selección existe la posibilidad de contactar en febrero a la persona interesada por medio de una llamada o videollamada. "Si no está disponible en esas fechas, informe al coordinador del programa de estudios", se lee en la página web.

Los resultados de la convocatoria se publicarán a finales de marzo de 2027.

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