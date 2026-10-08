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U. de Pamplona: Tras mensaje de De la Espriella, así está el pulso por la rectoría

Después de más de dos meses sin una fecha para la elección de un nuevo rector, la Universidad de Pamplona ya tiene un calendario. Sin embargo, luego de la petición de "vigilancia inmediata" por parte del presidente y la investigación del Mineducación, la comunidad vive días de zozobra. Le explicamos qué sucede en una de las principales instituciones de educación superior pública de Norte de Santander.

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
La Universidad de Pamplona tiene a una rectora encargada desde el 31 de julio.
La Universidad de Pamplona tiene a una rectora encargada desde el 31 de julio.
Foto: Cortesía

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Hace una semana, el presidente Abelardo de la Espriella le ordenó al Ministerio de Educación que iniciara una vigilancia inmediata a la Universidad de Pamplona, una de las universidades públicas más conocidas de Norte de Santander, tras recibir una serie de “denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido”. En respuesta, esa cartera publicó un comunicado en el que dijo que estaba en curso una investigación administrativa sancionatoria, la cual inició el 4 de septiembre.

Más información: Las 10 señales que revelan las Pruebas PISA más allá de los puntajes

La orden del…

Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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