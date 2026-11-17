En el pronunciamiento, De la Espriella le lanzó una advertencia al resto de funcionarios y señaló que en su "gobierno nadie tiene corona". También aseguró que todos los trabajadores permanecerán en periodo de prueba hasta el 7 de agosto de 2030, fecha en…

La Universidad del Magdalena, por medio de sus redes sociales, se pronunció sobre la polémica que ha desatado el título de posgrado de Jaime Vives, expresidente de Coljuegos. Después de la controversia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que el empresario debía apartarse del cargo.

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En el pronunciamiento, De la Espriella le lanzó una advertencia al resto de funcionarios y señaló que en su "gobierno nadie tiene corona". También aseguró que todos los trabajadores permanecerán en periodo de prueba hasta el 7 de agosto de 2030, fecha en la que termina su mandato.

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La institución, por medio del comunicado, defendió el procedimiento y explicó que no se trataba de un mecanismo que hubiese sido creado para beneficiar a Vives. De acuerdo con la universidad, desde 2018 cuenta con un programa de validación por competencias y reconocimientos de saberes, donde, a la fecha, los registros reportan 4.221 participantes vinculados, que incluyen programas de posgrado.

Esta iniciativa, que fue actualizada en 2025, les permite reconocer aquellos aprendizajes que fueron adquiridos mediante la formación académica, la experiencia profesional y otras trayectorias de vida. La institución además precisó que automáticamente la experiencia laboral no se convierte en créditos académicos, sino que deberá aportar evidencias de conocimientos y competencias. Estas, al final, son sometidas a evaluación.

En el caso de Vives, se matriculó en la especialización en Alta Gerencia, la cual está conformada por nueve asignaturas que, al final, suman 26 créditos. El 12 de agosto de 2026, el Consejo de Facultad aprobó un plan de evaluación por competencias que permitía reconocer hasta 17 créditos de manera ordinaria; y, de forma excepcional, podrían ser hasta 23. Para ello, se debe realizar una valoración académica individual.

La universidad explicó que para esta homologación puntual empleó una rúbrica académica y matrices de correspondencia entre las funciones acreditadas y los resultados de aprendizaje de las asignaturas. Finalmente, el Consejo de Facultad aprobó el 19 de agosto el reconocimiento de 23 de los 26 créditos.

En cuanto a la materia restante, la institución aclaró que se desarrolló mediante un curso dirigido, con actividades académicas presenciales el 28 y 29 de agosto. También presentó dos trabajos evaluados, que son un ensayo y un estudio.

Otro de los puntos a los que hace referencia la universidad tiene que ver con la rapidez con la que se entregó el título. Sobre este tema indicó que, según el artículo 91 del Acuerdo Superior 19 de 2018, se pueden otorgar títulos de posgrado de manera individual bajo determinadas condiciones. De hecho, dijo que entre 2022 y 2026 realizó 1.251 grados por ventanilla.

"La flexibilidad académica no significa ausencia de rigor; y la diligencia administrativa no significa expedición irregular de títulos", apuntó la universidad y manifestó que ha atendido las solicitudes de información y que está dispuesta a entregar a las autoridades competentes los documentos y soportes del procedimiento.

¿Qué pasó con Jaime Vives, expresidente de Coljuegos?

Una reciente investigación publicada el 12 de noviembre por La Silla Vacía mostró que Vives, quien era el presidente de Coljuegos, obtuvo una especialización en Alta Gerencia en la Universidad del Magdalena en un proceso de dos meses, tras homologar más del 88 % de los créditos por su experiencia laboral.

De acuerdo con el medio, Vives necesitaba este título para asumir la presidencia de Coljuegos, un cargo en el que el manual de funciones exige formación de posgrado. Por esta razón, como se corrobora en los documentos de la institución, se matriculó en esta especialidad en julio de 2026.

Luego, el 19 de agosto de este mismo año, el Consejo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas aprobó el reconocimiento de 23 de los 26 créditos del programa, equivalentes al 88,46 % de la especialización. Entre los documentos que presentó Vives están una serie de certificaciones de su experiencia laboral en cuatro compañías, en las que acumulaba 26 años de trayectoria.

Al final, solo tenía que aprobar una materia de tres créditos. Se trata de Finanzas Sostenibles y Fintech, la cual, según La Silla Vacía, pagó el 27 de agosto. El diploma, sin embargo, lo recibió el 8 de septiembre, menos de dos semanas después. Aunque este posgrado está previsto que se realice en un año, a Vives le tomó cerca de dos meses, desde que realizó el proceso de homologación hasta que obtuvo el diploma.

Jennifer Pedraza, senadora por el partido Dignidad y Compromiso, se pronunció sobre este hecho y denunció que Vives habría pagado cerca de COP 15 millones por el programa. También dijo que no aparecía registrado como graduado en las consultas que realizó ante el Ministerio de Educación.

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Como lo mencionamos en este artículo, cabe recordar que el empresario samario es familiar de Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, y cercano a De la Espriella desde la campaña presidencial. El vínculo se da por el matrimonio entre José Luis Vives Pinedo, hermano de Jaime Vives, y Tatiana Gutiérrez, hermana del actual presidente de la petrolera.

Vives había sido anunciado para llegar a Coljuegos en agosto, pero su hoja de vida solo fue publicada por la entidad el 11 de septiembre, tres días después de recibir el diploma. Finalmente, tomó posesión el 20 de octubre, mediante el nombramiento establecido en el Decreto 1430 de 2026.

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