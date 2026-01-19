Representante Juvinao denuncia otros 24 casos de diplomas irregulares de la U. San José

La sede principal de la Fundación San José está ubicada en la Avenida Caracas con calle 63, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la mañana de este lunes 19 de enero, la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao (Alianza Verde), denunció que 24 personas habrían obtenido, de manera irregular, sus títulos profesionales por parte de la Fundación de Educación Superior San José.

En los últimos meses, esta institución educativa ha estado en el ojo del huracán luego de que se denunciara que Juliana Andrea Guerrero, quien aspiró a ser viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad, y otras dos personas, habrían obtenido sus títulos de manera irregular.

Sin embargo, como contamos en este reportaje hace algunas semanas, las sospechas del Ministerio de Educación sobre la Fundación San José comenzaron meses antes de que se conocieran las denuncias sobre el título de Guerrero.

Ahora, la representante Juviano denunció la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por esta institución educativa a 24 personas “que luego resultaron vinculadas como contratistas y funcionarios en 16 entidades de orden nacional del Gobierno de Gustavo Petro”.

De acuerdo con la denuncia, las irregularidades serían de dos tipos. En seis casos, las personas habrían obtenido los diplomas, pero sin reportar la presentación de la Prueba Saber Pro, un requisito indispensable para recibir el título.

Los otros 18 casos corresponden a personas que sí presentaron la Prueba Saber Pro pero en una fecha posterior al grado. Esto, agrega la representante, “constituiría una ilegalidad al tenor de la Ley 1324 de 2009 art. 7 y el Decreto 4216 de 2009, que determinan que la presentación de la Prueba Saber Pro es un requisito previo y obligatorio a la obtención de un título profesional en Colombia”.

En su denuncia, Juvinao vincula distintos contratos que estas 24 personas habían ejercido en varias entidades durante el gobierno de Gustavo Petro, entre 2023 y 2025, por más de COP 1.000 millones.

La representante de la Alianza Verde le hizo un llamado al Ministerio de Educación, a la Procuraduría y la Fiscalía para que inicien las investigaciones respectivas, así como para que impongan las sanciones respectivas a la Fundación Universitaria San José, las entidades públicas y las personas involucradas.

Como contamos a finales de noviembre del año pasado, el Ministerio de Educación está preparando un informe con sus hallazgos sobre las investigaciones que adelanta en la institución educativa. Aunque esperaban publicarlo antes de que finalizara 2025, hasta el momento no se conoce el documento.

