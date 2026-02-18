Sindicato de docentes de la Unal pide respetar sentencia que señala a Peña como rector

El tribunal dio al CSU 48 horas para que José Ismael Peña ocupe la rectoría de la Unal. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En horas recientes se conoció una decisión de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, con la cual ordena que José Ismael Peña debe ejercer el cargo de rector en la universidad pública más importante del país, la Universidad Nacional (Unal).

Ante el fallo, el Sindicato de Empleados Públicos Docentes de la institución (denominado Atenea) emitió un comunicado. Instó a la comunidad universitaria a respetar esta sentencia de tutela que revoca la decisión de primera instancia y, en cambio, concede el amparo de los derechos de Peña.

“En una democracia que se precia de ser respetuosa de la institucionalidad, los fallos de los jueces se acatan. Como funcionarios públicos docentes, llamamos a que se envíe el mensaje correcto a la sociedad: si queremos construir una democracia sólida y una sociedad verdaderamente basada en el conocimiento, debemos ser respetuosos de las órdenes judiciales”, expresó el sindicato.

Además, hizo un llamado al Consejo Superior Universitario (CSU) a la “sensatez institucional”, afirmando que las decisiones que tome son claves para el adecuado funcionamiento de la Unal. Subrayó que es responsabilidad del CSU mantener la estabilidad de las funciones misionales de la institución. El sindicato también alentó a que se inicie el empalme con el profesor Peña y su equipo directivo para que se realice la respectiva entrega del cargo.

Atenea invitó a los profesores a que continúen con sus labores académicas: “Tenemos no solamente deberes de formación en lo estrictamente curricular, sino en la formación de ciudadanos respetuosos de la Constitución y las leyes”. Apuntó que la obligación de los docentes es cumplir con sus funciones.

“No sobra recordar que el fallo implica que, aunque seguirá existiendo la presunción de legalidad de los nombramientos actuales, no es menos cierto que fueron realizados en el marco de falta de legitimidad y eventualmente las acciones que adelanten en sus respectivos cargos podrán estar viciadas y tener efectos jurídicos adversos”, aseveró el sindicato.

En todo caso, destacó que las controversias en la dirección de la Unal han sido resueltas en democracia, es decir, por medio de operadores judiciales. “Debemos seguir la ruta indicada para que la Autonomía Universitaria siga siendo nuestra bandera principal”, concluyó.

¿Qué ha pasado con la rectoría de la Universidad Nacional?

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá abre el capítulo más reciente del largo proceso que ha sido la designación de un rector para el periodo 2024-2027 en la Universidad Naciona, que comenzó a agitarse en marzo de 2024, cuando el CSU designó a Peña como rector.

Entre los hitos más destacados de este proceso, cabe recordar que en septiembre de 2025, el Consejo de Estado decidió no anular la elección del profesor Peña como rector de la Universidad Nacional, aunque aclaró que el fallo no significaba su retorno al cargo.

Poco más de dos meses después, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 068 del 6 de junio de 2024, que había designado a Leopoldo Múnera Ruiz como rector. Días después, Múnera se apartó del cargo.

Teniendo como base la sentencia del Consejo de Estado de septiembre, Peña sostuvo que, como su acto de designación no había sido anulado, persistía su derecho a ejercer la rectoría. De ese modo, presentó una acción de tutela que, en primer instancia, fue negada. Sin embargo, ahora, el tribunal le dio la razón y amparó sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a funciones y cargos públicos. Dio al CSU 48 horas para que José Ismael Peña ocupe la rectoría de la Unal.

