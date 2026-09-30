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¿Cómo están los maestros en Colombia? Lo que muestra un nuevo informe de la OCDE

La OCDE publicó el estudio Education at a Glance 2026, en el que advierte que la escasez de profesores afecta, con diferentes intensidades, a la mayoría de los sistemas educativos. En Colombia, se estima que, aunque el 54 % de los docentes creen que su labor es reconocida, el 21 % trabaja con contratos de un año escolar o menos. 

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
30 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
La escasez de profesores afecta, con diferentes grados, a la mayoría de los sistemas educativos.
La escasez de profesores afecta, con diferentes grados, a la mayoría de los sistemas educativos.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica cada septiembre una radiografía de los sistemas educativos de sus países miembros y de algunas naciones adicionales, enfocándose en una temática puntual. Este año, el informe, que no acapara tanta atención como los resultados de las Pruebas Pisa, gira en torno a una pregunta: ¿tenemos (y tendremos) los maestros que necesitamos?

Más información: ¿Cuánto gana alguien con título de pregrado frente a alguien sin educación formal?

En su diagnóstico, los autores del informe Education at a Glance 2026 advierten que la escasez de profesores afecta, con diferentes…

Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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