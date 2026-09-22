UIS ordena evacuar el campus tras identificar uso de artefactos explosivos

De acuerdo con la entidad, la razón principal de la medida es debido a la incursión al campus de personas no identificadas y encapuchadas. También, porque se detectó el uso de artefactos explosivos….

La Universidad Industrial de Santander (UIS), por medio de un comunicado, anunció que había ordenado, de manera inmediata, el cese de actividades y la evacuación de todos los estudiantes, contratistas, docentes, proveedores y demás personas que estaban dentro del campus de la sede principal, ubicado en la carrera 27 con calle 9 de Bucaramanga.

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De acuerdo con la entidad, la razón principal de la medida es debido a la incursión al campus de personas no identificadas y encapuchadas. También, porque se detectó el uso de artefactos explosivos. "Esta decisión se adopta en aplicación de los protocolos institucionales de seguridad y prevención", explicó la entidad.

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En el comunicado, la UIS agregó que el propósito de la institución es "preservar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que se encuentren en las instalaciones de la universidad, ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para ellas".

La universidad también dijo que las personas que están dentro del campus están siendo desalojadas de manera ordenada y que deberán seguir las instrucciones impartidas por las autoridades institucionales y los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Sin embargo, la UIS advirtió que, una vez que se imparta la orden de evacuación, las personas que decidan permanecer en el campus será "bajo una decisión individual y bajo su propia responsabilidad (…) no corresponde a una actividad institucional autorizada".

"La institución continuará informando oportunamente sobre la evolución de la situación y sobre las decisiones que correspondan, de acuerdo con las condiciones de seguridad", añadió la entidad.

Este es el comunicado de la UIS con el que informó el cese de actividades.

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