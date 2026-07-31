Universidad Nacional: rector confirma que Fiscalía investiga el ataque en el campus Foto: Cristian Garavito

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El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, por medio de un comunicado anunció que, tras los hechos violentos ocurridos en el campus de Bogotá el pasado miércoles, 29 de julio, activó de manera inmediata todas las “acciones administrativas, jurídicas y de protección necesarias para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la protección de quienes puedan estar en riesgo”.

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Peña agregó que todos los elementos e información que habían sido recopilados en las últimas horas ya están en manos de la Fiscalía y de las otras entidades competentes. “Confiamos en que las instituciones del Estado actuarán con la diligencia, celeridad y rigor que la gravedad de esta situación exige”, anotó.

Entre las medidas que ha adoptado la institución está la activación de la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento, que se podrá solicitar en la sede o por medio de un correo electrónico, a través de la vicerrectoría de la sede Bogotá y del Programa de Protección y Convivencia. Otro de los canales de denuncia que está habilitado es el de la Fiscalía.

Como lo contamos en esta nota, durante la noche del miércoles, en el marco de una acción de protesta, Kevin Arriguí, estudiante de Ciencias Agrarias y representante estudiantil, estaba junto a un grupo de estudiantes retirando algunas de las pancartas que estaban puestas en una de las facultades.

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En medio de esta situación, se comenzó a presentar una serie de actos violentos y el grupo de estudiantes fue golpeado y atacado incluso con botellas y armas cortopunzantes. Arriguí fue trasladado a un hospital porque, al parecer, recibió ocho puñaladas.

Esta situación se presentó en el marco de la designación de decanos de la Universidad Nacional, que, como lo hemos contado en este diario, es un proceso que se lleva a cabo cada dos años y es muy similar al de la rectoría: hay una inscripción de candidatos, luego se pasa a una fase de divulgación de las propuestas y, finalmente, se lleva a cabo una consulta a la comunidad universitaria.

En esa consulta, los profesores tienen el 60 % de la participación, los estudiantes el 30 % y los egresados, el 10 % restante. El Consejo Superior Universitario (CSU) puede tomar en cuenta los resultados de la consulta para la designación final, pero en última instancia es este órgano el que toma la decisión de quiénes ocuparán los 21 cargos.

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Sobre este punto, Peña les pidió a quienes han manifestado temor por las amenazas y agresiones recibidas en el marco de este proceso que no se aparten por esta situación. “Les pido que no cedan ante el miedo (...) La Universidad Nacional no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo dentro de nuestra institución”, aseguró.

Universidades se pronuncian sobre el tema

Luego de conocerse la situación, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) emitió un comunicado en el que rechazó los hechos ocurridos en el campus principal de la Universidad Nacional. “Ninguna diferencia, de ningún tipo, justifica el uso de la violencia contra un miembro de la comunidad académica", anotó ASCUN, que reúne a universidades públicas y privadas.

La asociación además invitó al Ministerio de Educación a atender la solicitud, respaldada por otros rectores de instituciones de educación superior públicas, de frenar la designación del representante del CESU ante el CSU de esta institución.

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