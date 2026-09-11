Uno de cada 10 estudiantes vio interrumpida su educación en 2025 por peligros climáticos

De acuerdo con el informe ‘Aprendizaje interrumpido: Panorama general de las perturbaciones en la educación provocadas por el cambio climático en 2025’, las tormentas, inundaciones,…

Más de 171 millones de estudiantes de todo el mundo, desde la educación preescolar hasta el segundo ciclo de la secundaria, sufrieron interrupciones en su educación debido a peligros climáticos durante 2025, según reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esto, para dimensionarlo, es uno de cada diez estudiantes en estas etapas escolares.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De acuerdo con el informe ‘Aprendizaje interrumpido: Panorama general de las perturbaciones en la educación provocadas por el cambio climático en 2025’, las tormentas, inundaciones, olas de calor, sequías o incendios forestales en 106 países analizados llevaron a distintos tipos de interrupciones.

Publicidad

(Puede leer: Los ataques contra las escuelas en el mundo alcanzaron un récord en 2024 y 2025)

Entre estas afectaciones se encuentran la suspensión de clases, el daño en escuelas, el establecimiento del aprendizaje a distancia, la reducción de horas de clases, la disminución de la asistencia y un mayor riesgo de abandono escolar para millones de alumnos de todo el mundo.

Las tormentas fueron la causa más frecuente de las interrupciones escolares durante el año pasado, afectando a 109 millones de estudiantes. Le siguieron las inundaciones, que perjudicaron a por lo menos 70 millones de estudiantes, y las olas de calor, que interrumpieron la educación de cerca de 50 millones de niños, niñas y adolescentes.

Aunque las interrupciones perjudicaron a estudiantes de todos los niveles de ingresos, el 75 % de los afectados viven en países de ingreso bajo o de ingreso mediano y bajo, “donde los sistemas educativos a menudo carecen de los recursos necesarios para preservar el aprendizaje durante las emergencias relacionadas con el clima”, explicó UNICEF.

(Le puede interesar: PISA 2025: solo el 1 % de los estudiantes colombianos puede leer textos complejos, ¿por qué?)

Los países que más estudiantes afectados por peligros climáticos tuvieron fueron Egipto, con 28.4 millones; Pakistán, con 28 millones; India, con 26 millones; y Filipinas, con 12 millones. En Colombia, UNICEF registró poco más de 374.000 estudiantes afectados por condiciones de sequía, aunque no precisó a qué eventos correspondió ni en qué regiones se concentraron estas afectaciones.

La agencia de la ONU también indicó que las niñas corren un mayor riesgo de abandonar los estudios cuando los peligros climáticos interrumpen el funcionamiento de las escuelas o incluso llevan a su cierre.

“Los daños causados a las escuelas y las instalaciones de saneamiento, los desplazamientos y la pérdida de ingresos familiares pueden generar más responsabilidades para las niñas en materia de cuidados y obtención de agua. Esas dificultades también las exponen aún más al riesgo de contraer matrimonio infantil, lo que incrementa los obstáculos a los que se enfrentan para regresar a clase cuando las escuelas vuelven a abrir”, precisó UNICEF.

De acuerdo con Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, “para millones de niños y niñas, los peligros climáticos suponen mucho más que una interrupción de las clases. Destruyen las escuelas, desplazan a las familias y obligan a los más vulnerables, en especial a las niñas, a abandonar las aulas para siempre”.

(También puede leer: Las nuevas medidas del gobierno de De la Espriella para colegios afectados por el terremoto)

La agencia de la ONU hizo un llamado a los gobiernos para que implementen una serie de medidas que reduzcan los peligros climáticos, como fortalecer la resiliencia climática de los sistemas educativos, aumentar la financiación nacional destinada a la resiliencia del sector, invertir en infraestructuras educativas resistentes al cambio climático, así como dotar a los niños, niñas y jóvenes de los conocimientos y habilidades necesarios para fomentar su resiliencia.

“Los peligros climáticos constituyen una amenaza para la vida y el futuro de los niños y niñas. Si queremos proteger la educación de los niños y niñas de hoy y de las generaciones futuras, debemos invertir en escuelas y sistemas educativos capaces de resistir a los efectos de las crisis climáticas”, concluyó la directora ejecutiva de la agencia.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚