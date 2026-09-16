ARTBO 2026 en Bogotá: fechas, precio de las entradas, galerías y programación

Según Jaime Martínez, director de ARTBO, esta edición busca fortalecer el vínculo de la feria con la escena artística de la región. “Le hemos puesto un foco para que la feria se convierta en…

Del 24 al 27 de septiembre, ARTBO realizará su edición número 22 en Ágora Bogotá, con la participación de 50 galerías de 20 ciudades del mundo, 228 artistas, más de 30 instituciones y 40 editoriales. La feria tendrá cinco pisos y una programación distribuida en siete secciones dedicadas a la exhibición, el mercado, la creación, el pensamiento y el diseño.

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Según Jaime Martínez, director de ARTBO, esta edición busca fortalecer el vínculo de la feria con la escena artística de la región. “Le hemos puesto un foco para que la feria se convierta en ese punto de encuentro en el arte latinoamericano y del mercado”, explicó.

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La entrada general tendrá un valor de $25.000. El ingreso será gratuito para estudiantes, menores de edad, mayores de 60 años, personas con discapacidad y afiliados al Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para 2026, ARTBO aumentará el número de galerías participantes: serán 50, frente a las 44 de 2025 y las 34 que hicieron parte de la feria en 2023. Habrá presencia de galerías de 12 países, entre ellos Venezuela, Ecuador, Panamá y Guatemala.

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De los 228 artistas que participarán, el 65 % son colombianos y el 35 % internacionales. Cerca del 80 % de la oferta corresponde a arte contemporáneo, con propuestas de video, fotografía, instalación, performance, grabado, dibujo, cerámica, escultura, multimedia y pintura.

Habrá presencia de galerías de 12 países, entre ellos Venezuela, Ecuador, Panamá y Guatemala. Foto: JUAN PAEZ

La feria estará dividida en siete secciones. Galerías ocupará los pisos 4 y 5 de Ágora Bogotá y concentrará las 50 galerías participantes. Instituciones estará en el segundo piso y reunirá actividades de museos, fundaciones, revistas y otros proyectos relacionados con las artes plásticas y visuales, además de lanzamientos y publicaciones.

En el tercer piso estará Encuentro Editorial, espacio curado por Relámpago que reunirá proyectos editoriales, distribuidoras y librerías especializadas en publicaciones de artes plásticas y visuales.

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Conversaciones estará dedicado a la construcción de pensamiento crítico alrededor del arte y tendrá la curaduría de Benedicta Badía. Por su parte, Trayectoria, una alianza entre ARTBO y Bauer, reconocerá este año la obra de la artista colombiana Fanny Sanín, con curaduría de José Roca y el apoyo y gestión de la Galería Alonso Garcés.

Artecámara, alianza entre ARTBO y Whitman, se enfocará en la circulación y visibilización de artistas emergentes que no cuentan con representación comercial. En esta edición tendrá la curaduría de Melissa Aguilar.

Ruta Diseño completa las siete secciones y tendrá este año actividades en La Macarena por primera vez, extendiendo parte de la programación hacia otros circuitos de la ciudad.

Inteligencia artificial para buscar obras en ARTBO

Una de las novedades de la edición será ARTBO Conecta, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para relacionar las preferencias, el presupuesto y las expectativas de los visitantes con el inventario de obras disponible en las galerías.

El espacio estará ubicado en el quinto piso y funcionará como un punto de orientación para los visitantes, a partir de sus gustos y presupuesto, además de conectarlos con las galerías participantes. “Las personas solo se acercan allá y ahí les dan toda la orientación en términos de presupuesto, en términos de gustos”, explicó Martínez.

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La herramienta está dirigida especialmente a quienes están comenzando a comprar arte y busca orientar su recorrido por la feria de acuerdo con esos criterios.

“Queremos que quienes visiten ARTBO no solo descubran nuevas propuestas y artistas, sino que encuentren herramientas para dar el paso hacia el coleccionismo. Con ARTBO Conecta acompañamos especialmente a quienes están comenzando este camino, acercándolos a las galerías y brindándoles una experiencia más cercana, sencilla y accesible para tomar la decisión de adquirir una obra”, añadió el director de ARTBO.

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Además de las siete secciones, la programación incluirá visitas guiadas y actividades para niños y familias. La oferta editorial superará los 40 participantes y la agenda institucional conmemorará los 50 años de ArtNexus y del Taller Arte Dos Gráfico.

“ARTBO es mucho más que una feria: es un espacio de encuentro que conecta a Bogotá con Colombia, América Latina y el mundo a través del arte”, afirmó Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.