Claude Monet: subastarán “Iris”, una pintura nunca expuesta al público

La obra, de 160 centímetros de largo por 180 de alto, corresponde a los últimos años de vida del pintor francés (1840-1926) en Giverny, al norte de Francia. Según la casa de subastas, es la única pintura de tamaño considerable…

Una pintura de Claude Monet que nunca había sido expuesta al público saldrá a subasta el próximo 22 de octubre en París con una valoración de entre 22 y 30 millones de euros. Iris, realizada entre 1924 y 1925, podría alcanzar un récord para una pintura en Francia, según anunció este jueves la casa de subastas Sotheby’s.

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La obra, de 160 centímetros de largo por 180 de alto, corresponde a los últimos años de vida del pintor francés (1840-1926) en Giverny, al norte de Francia. Según la casa de subastas, es la única pintura de tamaño considerable de la última etapa del artista que permanece fuera de un espacio museístico y la de mayor tamaño de su último decenio que continúa en manos privadas.

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Hasta ahora, Iris solo se conocía a través de una fotografía en blanco y negro. Antes de llegar a la subasta en París, la pintura viajará a Hong Kong y Nueva York.

La obra fue adquirida por la galerista Katia Granoff (1895-1989), con el apoyo del joyero Jean Schlumberger. Ahora hace parte de una subasta de la colección de Jeanne Schlumberger (1889-1983), cuyo conjunto de obras está valorado en más de 40 millones de euros.

La venta estará compuesta por 28 obras. Según Sotheby’s, se trata de piezas “raramente mostradas al público”, varias de las cuales serán presentadas por primera vez. La subasta se realizará durante la semana en la que se celebra la feria de arte contemporáneo Art Basel.

Monet tendrá otra obra en la venta: Saule pleureur (Sauce llorón), valorada entre 9 y 12 millones de euros.

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“Sus salidas al mercado revisten de una resonancia particular este año, que marca el centenario de la muerte de Monet, mientras los museos en Francia y a través del mundo le rinden homenaje”, señaló Sotheby’s.

La historiadora del impresionismo Marianne Mathieu, directora del proyecto Nympheas y exdirectora científica del museo Marmottan-Monet, destacó el estado de las dos pinturas. “En un estado de conservación extraordinario, sin forrar ni barnizar, Iris y Sauce llorón ofrecen una visión excepcional del último proyecto artístico de Monet”, afirmó en la nota difundida por la casa de subastas.

Cézanne, Moreau y Claudel también saldrán a subasta

La colección incluye obras de otros artistas de los siglos XIX y XX, entre ellos Gustave Moreau, Paul Cézanne, Gustave Courbet, Camille Claudel, Eugène Delacroix, Pierre Bonnard y Chaïm Soutine.

Entre las piezas se encuentra La ferme (La granja), de Cézanne, realizada entre 1862 y 1864 y valorada entre 600.000 y 800.000 euros. Rêve d’Orient (Sueño de Oriente), realizada por Moreau en 1881, tiene la misma estimación.

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La venta no estará limitada a la pintura. También se ofrecerá La Valse, petit modèle (El vals, modelo pequeño), de Camille Claudel. La escultura fue concebida en 1895 y fundida en 1905 por Eugène Blot. Su precio está estimado entre 400.000 y 600.000 euros.

Sotheby’s describe esta pieza como “la obra más célebre y una de las más eróticas” de Monet.

Las 28 obras de la colección saldrán a subasta el 22 de octubre en París, con una valoración conjunta que supera los 40 millones de euros.

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