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Kennedy Center: el cierre, la posible bancarrota y la batalla por el nombre de Trump

El Kennedy Center atraviesa tiempos turbulentos durante la segunda presidencia de Donald Trump. Desde cambios en su nombre, hasta amenazas de no llevar a cabo las restauraciones necesarias, el escenario cultural se ha visto afectado por decisiones políticas y judiciales.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
17 de septiembre de 2026 – 07:03 a. m.
WASHINGTON (USA), 12/08/2026.- The John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, DC, USA, 12 August 2026. A DC superior court judge has ordered the Kennedy Center to pay 250,000 US dollars to jazz musician Chuck Redd to cover his legal costs after he declined to perform due to what he called 'the defiant and illegal name change happening to the Kennedy Center.' EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Imagen del Kennedy Center con los andamios y lonas que cubren su fachada desde la orden del juez de retirar el nombre de Trump.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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El Kennedy Center en Washington continúa dando de qué hablar. El último año ha sido un campo de batalla para el presidente Donald Trump en busca del reconocimiento durante su mandato y de los planes de renovación que ha puesto en marcha para la capital. Desde un nuevo arco del triunfo hasta la demolición de un ala en la Casa Blanca para la construcción de un salón de baile, Trump ha buscado tener injerencia sobre algunos lugares de la ciudad. 

Entre ellos se encuentra el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, el cual, por orden del…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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