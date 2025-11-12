Debate en Italia por la propuesta de disminuir el financiamiento al sector cultural

Giuli asumió el Ministerio de Cultura en septiembre de 2024 tras la dimisión de Gennaro Sangiuliano. Foto: EFE - CESARE ABBATE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, fue el centro de las críticas de la oposición después de que trascendiera un correo electrónico en el que propone recortar una serie de fondos al sector cinematográfico.

La polémica surgió tras la publicación en el diario La Repubblica de un correo del 17 de octubre en el que el ministro pedía reducir en un tercio el dinero del Fondo para la Cultura, es decir, 540 millones de euros menos en el próximo bienio.

La oposición al gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni reaccionó indignada ante esta disposición ministerial. El Partido Demócrata (PD), principal formación opositora en Italia, considera que el recorte pretende “demoler todo un sector industrial solo porque no agrada al Gobierno”, en palabras de su diputado Matteo Orfini.

“Por enésima vez pedimos al Gobierno que retire los recortes y venga al Parlamento para hablar seriamente de cómo afrontar la crisis dramática que ha creado”, instó en una nota. En la misma línea, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) reclamó la comparecencia “urgente” del ministro al considerar su correo “de una gravedad inaudita que no puede ser ignorada”.

“No se había visto nunca un ministro que pida más recortes de los que ya habían sido indicados por el Ministerio de Economía en un sector que debería proteger y valorar”, atacó, por su parte, la diputada de Alianza Verdes e Izquierda, Elisabetta Piccolotti.

Giuli, desde septiembre de 2024 titular de Cultura en el Gobierno de Giorgia Meloni tras la dimisión de Gennaro Sangiuliano, ha mantenido un pulso con el sector del cine desde el inicio de su mandato, que lo acusa de no hacer nada para solucionar su crisis.

El último encontronazo surgió tras la retirada de 100 millones de euros de una serie de contribuciones al cine previstas en los Presupuestos Generales de 2026, actualmente en fase de tramitación parlamentaria y que serán aprobados antes de fin de año.

Este lunes, el ministro se reunió con algunos referentes del sector, como la Asociación Nacional de Industrias Cinematográficas, Audiovisuales y Digitales (ANICA), para asegurar la recuperación de estos recursos. ANICA y otros entes, como la Asociación de Productores (APA), valoraron en un comunicado los esfuerzos del ministro, aunque subrayaron su “gran preocupación” por esta situación.