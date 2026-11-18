Con una estimación de 180 millones de dólares, la obra aspira a convertirse en la pieza más cara del artista posimpresionista neerlandés jamás vendida en subasta, superando el récord previo…

La casa de subastas Sotheby’s anunció un acuerdo extrajudicial entre los descendientes del editor judío alemán Samuel Fischer y la familia de coleccionistas argentinos Blaquier-Arrieta. El pacto destraba la venta de la pintura Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), realizada por Vincent van Gogh en 1890, y despeja el camino para su remate en Nueva York.

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Del nazismo a una colección argentina: la disputa por un Van Gogh de USD 180 millones

Con una estimación de 180 millones de dólares, la obra aspira a convertirse en la pieza más cara del artista posimpresionista neerlandés jamás vendida en subasta, superando el récord previo de 117,2 millones de dólares, establecido en 2022 por Verger avec cyprès.

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El origen de la disputa: persecución y venta bajo coacción

El lienzo fue adquirido por Samuel Fischer en París en 1909 y permaneció en su colección hasta 1936, cuando fue vendido en Ámsterdam. Los representantes legales de los herederos de Fischer sostienen que dicha transacción no respondió a una decisión libre, sino a las privaciones económicas y medidas persecutorias impuestas por el régimen nacionalsocialista tras la llegada al poder de Adolf Hitler.

Según detalló CNN en Español, la editorial de Fischer sufrió el bloqueo y la quema de libros de autores como Thomas Mann y Hermann Hesse, mientras la familia debió afrontar cargas fiscales confiscatorias, como el "impuesto de fuga del Reich", antes de exiliarse en Viena y, posteriormente, en Estados Unidos.

El abogado de los herederos en Berlín, Gunnar Schnabel, requirió formalmente a Sotheby’s que demostrara que la transacción de 1936, concretada por 68.000 francos suizos, se había realizado en condiciones normales de mercado, al margen de la coerción política. De acuerdo con reportes de The New York Times, Sotheby’s sostenía que sus análisis históricos no mostraban evidencia directa de confiscación forzosa, pero el litigio amenazaba con paralizar la venta horas antes de la puja.

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En un comunicado conjunto difundido por Sotheby’s, las partes confirmaron que la familia Blaquier-Arrieta, que adquirió el cuadro en 1975, y los herederos de Fischer llegaron a un acuerdo satisfactorio que permite mantener la subasta programada para la noche del 18 de noviembre.

Los herederos de Fischer destacaron haber negociado "en un clima de confianza y equidad" y valoraron el reconocimiento del sufrimiento padecido por la familia durante la era nazi. Por su parte, los representantes de la familia Blaquier-Arrieta manifestaron su satisfacción por haber establecido un diálogo constructivo que tuviera en cuenta las sensibilidades históricas del período, según recogió CNN en Español.

El cuadro encabeza un lote de 12 obras de la Colección Blaquier-Arrieta, valorada en conjunto en más de 450 millones de dólares, que incluye también lienzos de Paul Cézanne, Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir.

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La resolución refleja una tendencia en el mercado internacional del arte, en el que las grandes casas de subastas y los coleccionistas privados priorizan acuerdos financieros confidenciales antes que prolongados juicios de restitución.

Tras el acuerdo, el mercado del arte espera el resultado de la subasta nocturna en Nueva York para determinar si la obra de Van Gogh alcanza el récord previsto.

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