Tras difundirse la noticia este miércoles, la ministra de Cultura, Paola Holguín, aseguró que la entidad conoció la decisión, que tiene fecha del pasado 13 de noviembre, por los medios de comunicación y que aún no ha recibido la…

Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente el nombramiento de Julia Cristina Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia , ella continúa ejerciendo sus funciones, como se ha evidenciado en publicaciones recientes de las redes sociales de la institución.

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Tras difundirse la noticia este miércoles, la ministra de Cultura, Paola Holguín, aseguró que la entidad conoció la decisión, que tiene fecha del pasado 13 de noviembre, por los medios de comunicación y que aún no ha recibido la notificación formal. “En consecuencia, cuando seamos notificados formalmente, procederemos a nombrar director encargado, apelar la medida y responder la demanda”, señaló.

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Nos enteramos a través de medios de comunicación, sobre el Auto por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera, acerca de la medida cautelar y admisión de nulidad electoral de la directora de la Biblioteca Nacional, doctora Julia Daza.



En consecuencia,… — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) November 18, 2026

Pero más allá de quién sea nombrado director encargado, queda la pregunta de quién podría ocupar definitivamente la dirección de la Biblioteca Nacional en caso de que Daza salga del cargo de forma definitiva y cuáles son los requisitos para hacerlo.

Según el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales citado en el auto, el cargo exige un título profesional y experiencia profesional relacionada, y el tiempo de experiencia depende del nivel de estudios: 60 meses con maestría, 72 con especialización y 96 con solo el pregrado. Daza, comunicadora social y periodista con una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, fue evaluada por la segunda ruta, la de 72 meses, es decir, seis años.

El Ministerio de Cultura certificó que Daza tenía 73 meses y 14 días de experiencia relacionada. La entidad consideró que las actividades acreditadas evidenciaban procesos “sustancialmente análogos” a los del cargo.

Sin embargo, al revisar las certificaciones laborales, el Tribunal encontró que su trayectoria correspondía principalmente a trabajos en comunicaciones, relaciones públicas y divulgación institucional. Entre los cargos que el Ministerio reconoció como experiencia relacionada están sus casi tres años en Escolio Consultores, cerca de dos años en la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce y casi cinco meses como jefe de prensa de la campaña presidencial de Noemí Sanín, entre diciembre de 2009 y mayo de 2010.

Para el Tribunal, el Ministerio hizo un análisis “arbitrario” porque, según el auto, “dedujo una similitud funcional entre la experiencia acreditada por la demandada y las funciones neurales del empleo a proveer”. Por esa razón suspendió provisionalmente el nombramiento.

La senadora Jennifer Pedraza, quien interpuso la demanda de nulidad electoral el 14 de octubre, cuestionó tanto la experiencia que el Ministerio de Cultura validó para el nombramiento de Daza como algunas de sus actuaciones al frente de la institución. “Julia Daza jamás debió llegar a la dirección de la Biblioteca Nacional porque no cumple los requisitos para ocupar este espacio. Aun así, la ministra de las Culturas decidió presentar como si fuese experiencia laboral relacionada su paso por la jefatura de prensa de la candidatura presidencial de Noemí Sanín, así como certificados laborales por empresas de las cuales ella misma aparecía como cofundadora. Es decir, una experiencia laboral que a la fuerza embutieron para ponerla en un cargo para el que no cumple los requisitos”, afirmó.

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Pedraza también sostuvo que quien dirija la Biblioteca Nacional debe tener formación en Bibliotecología y señaló que el proceso de nulidad electoral continúa en curso y que cuenta con el acompañamiento de organizaciones de veeduría y representantes del sector cultural.

Si bien el manual menciona la carrera de Bibliotecología, también admite Comunicación Social y Periodismo, Educación, Historia, Literatura, Derecho, Administración, Ciencia Política, Sociología, Antropología, Filosofía, Artes, Psicología, Economía y Lenguas Modernas. Es decir, el título no tiene que ser necesariamente en Bibliotecología. En ese contexto, los demantantes solicitaron "inaplicar apartes del manual de funciones que permiten títulos profesionales distintos de Bibliotecología".

Sin embargo, el Tribunal no tomó una decisión sobre ese punto. Dijo que para resolverlo hace falta un análisis más amplio de las leyes que regulan la profesión de bibliotecólogo y de la naturaleza del cargo. Por eso suspendió el nombramiento solo por la falta de experiencia y dejó este debate para la sentencia.

Por otro lado, las funciones del cargo, que también recuerda el manual, ayudan a dimensionar qué experiencia se necesita. Entre ellas están asesorar en la política sobre el patrimonio bibliográfico y documental, orientar los planes de fortalecimiento de las bibliotecas públicas, dirigir y coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) y garantizar la conservación y el acceso al patrimonio bibliográfico del país. Además, le corresponde a la dirección diseñar políticas de lectura, desarrollar programas de divulgación cultural, coordinar publicaciones y establecer relaciones con entidades nacionales e internacionales en temas del libro, la lectura y las bibliotecas.

Julia Daza es comunicadora social y periodista. Foto: Cortesía MinCulturas

Las primeras señales del desconocimiento de Daza del ecosistema del libro

Desde que se conoció el nombramiento de Daza, funcionarios de la Biblioteca Nacional habían advertido a El Espectador que la nueva directora no tenía experiencia directa en bibliotecas ni en gestión patrimonial.

Según relataron entonces, esas preocupaciones se hicieron evidentes desde el día de su posesión. “Su discurso estuvo lleno de imprecisiones y generalidades frente a la misión de la biblioteca. Una de las cosas que tal vez es más problemática, y lo dijo con rapidez, es que ahora se va a encargar de curar contenidos y materiales”, señaló una de las fuentes. La afirmación, explicó, desconocía la dimensión patrimonial de la institución. “La Biblioteca Nacional tiene tres misiones particulares. La primera y tal vez la más importante es la misión patrimonial. La institución conserva un patrimonio bibliográfico y documental de todo el país. Desde hace 100 años hemos comprendido qué significa que tengamos esos materiales y que los preservemos como se necesita. Eso es la memoria de Colombia”, agregó.

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Durante los primeros meses de su gestión, las críticas se han extendido a otros anuncios hechos por Daza. Entre los episodios señalados están el desconocimiento de la obra de José Eustasio Rivera, la sugerencia de traducir un libro con inteligencia artificial y la confusión entre librerías y editoriales. También han generado reparos sus planteamientos sobre la democratización del sector, pues, según advirtió una de las fuentes consultadas por este diario, esa idea desconoce el trabajo que ya realizan las RNBP y las Bibliotecas Rurales Itinerantes.

Otro de los anuncios cuestionados fue el del programa "Memoria que conecta" que fue anunciado el pasado 2 de noviembre por el Ministerio de Cultura como una oportunidad para conectar Colombia "con una red internacional de 89.000 bibliotecas en 115 países y contenidos en 60 idiomas”, mediante la plataforma OverDrive y su aplicación Libby. Las críticas se centraron en la distancia entre esa propuesta digital y las condiciones de los territorios donde funcionan bibliotecas que usualmente están atravesados por problemas de conectividad, falta de acceso a internet y, en algunos casos, por el conflicto armado.

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A estos cuestionamientos se sumó el anuncio que hizo este martes 17 de noviembre una alianza entre la Biblioteca Nacional y el Instituto Caro y Cuervo para llevar 20 talleres de escritura creativa a 20 municipios de Cundinamarca. Para Leonardo Gutiérrez, diseñador, ilustrador y consejero distrital de paz del sector de arte y cultura, "promocionar talleres que hacen parte de las ofertas institucionales desde hace décadas como el resultado de una ‘gran’ alianza habla tristemente de lo que está pasando con estas administraciones en las instituciones culturales".

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