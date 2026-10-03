“La función del instituto no es dogmatizar”: carta de egresados de Caro y Cuervo a director

“Consideramos que las redes sociales, así como todos los canales de comunicación del ICC, tienen un carácter público, de acuerdo con la naturaleza del Instituto mismo. En este sentido, el uso de estos canales no puede obedecer a la expresión de opiniones personales sobre temas…

Más de cien egresados de los programas de posgrado del Instituto Caro y Cuervo (ICC) le enviaron una carta a Sergio Vélez, director de la institución, en la que le piden una explicación pública sobre el uso que está haciendo de las redes sociales oficiales del Instituto.

“Consideramos que las redes sociales, así como todos los canales de comunicación del ICC, tienen un carácter público, de acuerdo con la naturaleza del Instituto mismo. En este sentido, el uso de estos canales no puede obedecer a la expresión de opiniones personales sobre temas literarios, lingüísticos o culturales, en general”, se lee en la misiva, con fecha de este viernes 2 de octubre.

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La carta llega después de que Vélez compartiera esta semana videos con sus opiniones personales sobre dos autores. En uno, dedicado a Gonzalo Arango por los 50 años de su muerte, habló del escritor como un hombre que se desengañó de la izquierda y la revolución y alcanzó una “iluminación” al acercarse a la fe. En el otro, sobre Andrés Caicedo y los 75 años de su natalicio, dijo que fue “consumido por sus propios demonios, atrapado en el laberinto de las drogas y devorado por una rebeldía extrema en la que no encontró dónde apoyarse”.

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Esas publicaciones desataron un ola de cuestionamientos a Vélez y preocupación por el futuro del Instituto y sus investigaciones, así como por el lugar que tendrá la cultura en el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Los egresados del Caro y Cuervo señalaron que el uso que le ha dado a las redes sociales de la institución “significa desconocer la responsabilidad pública del ICC y, en este caso, la responsabilidad pública de su ahora director, quien, desde el momento de aceptar este cargo, representa ya no a sí mismo, sino a una institución estatal regida por la Constitución Política de Colombia”.

Más de cien egresados de los programas de posgrado del @CaroyCuervo hemos firmado este comunicado formal que se ha entregado hoy a la dirección del instituto. pic.twitter.com/9QgxGIVjhq — Ángela Perversa (@AngelaPerversa) October 2, 2026

El grupo también plantea una discusión sobre la manera en que el Instituto aborda las obras y autores que hacen parte de su campo de estudio. Señalan que “las literaturas colombianas, como cualquier expresión literaria, son sensibles a múltiples interpretaciones. La función de una institución como el ICC no es dogmatizar o validar una única interpretación”.

En ese punto, los egresados recuerdan los principios constitucionales relacionados con la naturaleza laica del Estado y el respeto a las distintas creencias y cultos. También citan la misión del Instituto de salvaguardar “el patrimonio lingüístico y literario de Colombia a través de la formación, la investigación y la apropiación social del conocimiento”. Para los firmantes, ese patrimonio comprende las distintas literaturas y lenguas del país, sin privilegiar o desconocer algunas de ellas.

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Ese es uno de los aspectos en los que ha sido enfática Daniella Sánchez Russo, exdirectora del instituto. En entrevista para El Espectador dijo hace unos días que le preocupa que “se presente la mirada de una sola persona sobre la literatura o las lenguas del país como si fuera una mirada institucional y del Estado. Uno no puede, como director o funcionario, salir a dar unos puntos de vista muy personales. Cuando uno trabaja en lo público se debe a su condición de funcionario. Y esas intervenciones de una editorial totalmente dirigida a un segmento muy ideologizado complejizan las instituciones que finalmente son del Estado”.

La carta de los egresados también pide a Vélez que, antes de emitir comunicados públicos sobre un fenómeno literario o lingüístico, “sostenga un diálogo con todas las interpretaciones posibles”, y recuerda que el Instituto cuenta con investigadoras, investigadores y docentes que pueden participar en esas discusiones.

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Los firmantes hacen referencia, además, a la historia de la institución. Los 84 años del Instituto, dicen, dan cuenta de una tradición de diversidad en las interpretaciones sobre las culturas colombianas, que debe mantenerse dentro del marco de la Constitución y piden al director Vélez que respete esa tradición.

“Confiamos en que usted, como conocedor de su función como servidor público, respete esa tradición y esa ‘norma de normas’, especialmente, recordando su Artículo 13: ‘El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva […]’”, se lee al final de la misiva.

La carta se suma a un derecho de petición que enviaron estudiantes de la Maestría en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo. En el documento señalaron que el mensaje de Vélez “se dirige a juzgar críticamente la vida y la obra del escritor” y preguntaron cuál fue el propósito editorial y conmemorativo del video, quiénes participaron en su preparación y aprobación y por qué se eligió ese enfoque como eje de la conmemoración.

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