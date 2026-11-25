K llega a la aldea porque lo invitan, no de otra forma habría caído en el abrazo de un papeleo que se…

K no tenía susto. Ya habían transcurrido horas, horas de un aliento común, de latidos comunes, horas en las que K tuvo la sensación de perderse o de que estaba en alguna tierra extraña como ningún otro hombre antes que él. Y tierra extraña sí que es, pues los aldeanos nunca mencionan su nombre. Es sencillamente “el pueblo” o “la aldea”, cuyo centro de poder es “el castillo” y su misterioso propietario simplemente es el “conde Westwest”.

K llega a la aldea porque lo invitan, no de otra forma habría caído en el abrazo de un papeleo que se extiende por entre posaderas, mensajeros, camareras y funcionarios cuya vida se fusiona con la función pública de una manera tan enfermiza como inexplicable. K llega porque han contratado a un agrimensor, pero al poder por fin contactarse con el alcalde, le dice que, por desgracia, no necesitan ningún agrimensor: “En una administración tan grande como la del condado puede ocurrir alguna vez que un departamento disponga y que otro disponga otra cosa diferente, ninguno sabe del otro, el control superior, es cierto, actúa con gran precisión, pero, por su naturaleza, demasiado tarde, y así pueden originarse pequeñas confusiones”.

Publicidad

Lea aquí: Archivo de Isabel Allende llega a la Biblioteca Pública de Nueva York y se une al de Woolf

Así empieza la lucha de K, el protagonista de “El Castillo”, por encontrar validez entre tanta insensatez. “Sólo me divierte, porque me deja entrever la ridícula confusión que, bajo determinadas circunstancias, puede decidir sobre la existencia de un hombre”. K termina seduciendo a la amante de Klamm –un supuesto jefe de departamento de altísimo rango que decide el destino, el estatus y la legitimidad de las personas en el pueblo–, pero su relación con Frieda lo termina llevando hacia el puesto como vergel de un colegio y, de hecho, alejándolo del castillo y de la burocracia. Aunque quizá de nada le hubiera servido. Que Klamm es alto, que es bajo; que es gordo, que es delgado; que es calvo, joven, viejo, de una etnia o de otra. Klamm nunca es el mismo, nunca aparece y sí es distante, cambiante e impenetrable. Es un poder mítico, o llanamente burocrático, que a la larga termina significando lo mismo.

K, el agrimensor, cuyo trabajo es medir y establecer límites, es incapaz de trazar las fronteras entre lo real y lo absurdo del sistema que enfrenta. Persigue un funcionario que más parece un espíritu, entre personas que o bien adoran el sistema y se someten a él ciegamente, no lo entienden en absoluto, o lo rechazan, condenándose así al ostracismo. K es el humano moderno y desarraigado que busca validar su existencia en un mundo inasible.

Le sugerimos: La Universidad de Antioquia halla las entregas de 1926 de "La marquesa de Yolombó"

Franz Kafka no alcanzó a escribir el final de “El castillo”. Según su amigo Max Brod, se lo contó en una conversación. K moriría agotado en la aldea y, en su lecho de muerte, llegaría un mensaje del Castillo. Decía que su reclamo para vivir allí no tenía validez legal, pero que, atendiendo a ciertas circunstancias accesorias, se le permitía vivir y trabajar en el pueblo. La justicia finalmente llegaba para consolar a un cadáver.

El invisible conde Westwest como gracia divina, Klamm como aquel funcionario poderoso que cambia de forma conforme a quien lo observe, los mensajes que nunca llegan al castillo o llegan de forma ambigua, oportunidades perdidas, aldeanos cuya forma de vivir gira en torno al castillo. Todo el universo de “El castillo” es una burocracia infinita. “No había visto nunca en su vida una mayor fusión entre vida y función pública que allí, tan fundidas estaban que a veces podía parecer que la vida y la función pública habían intercambiado sus puestos”.

¿Nos enloqueceremos también nosotros hasta morir esperando una vana esperanza? Demostramos que somos humanos a cada paso para no ser reemplazados por máquinas; el poder hoy en día tampoco tiene fachada, es un portal, un PDF, un bot, un número de radicado que se transforma aquí y allá; nos condenan en redes sociales a partir de rumores. Vivimos en una interfaz que nadie entiende, como K tampoco entendía qué era realmente el castillo y la burocracia a su alrededor que defendía “cosas invisibles y distantes en nombre de señores invisibles y distantes”.

Lea también: El cortometraje colombiano crece entre los retos de financiación y la búsqueda de su público

En la novela el pueblo no tiene nombre, y a veces tampoco sabemos cómo llamar a este en el que esperamos. Esperamos una respuesta, pero no sabemos cuál. Esperamos una solución, pero tampoco sabemos realmente cuál es. Vivimos improvisando nuestros pasos porque el futuro es demasiado incierto como para seguir un plan. Estamos junto a K en un colegio ahogado por la nieve, pensando en quién podrá, al fin, darnos una luz.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

