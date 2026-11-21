El vínculo no es nuevo. El PÖFF cumple treinta años y desde sus…

Hay una distancia enorme entre Buenos Aires y Tallin, pero para Triin Tramberg esa distancia puede recorrerse de una manera concreta: viendo películas, conociendo cineastas y visitando festivales. La nueva directora artística del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) ha estado en Argentina, en BAFICI, en Ventana Sur y en Uruguay, y esa experiencia ayuda a explicar por qué el cine hispanoamericano ocupa un lugar cada vez más visible en la programación de la cita estonia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El vínculo no es nuevo. El PÖFF cumple treinta años y desde sus comienzos ha tenido una vocación internacional. Estonia era un país pequeño que acababa de recuperar su independencia y necesitaba mirar hacia fuera para construir un festival capaz de situarse en el mapa cinematográfico mundial. Lo que entonces fue una necesidad terminó convirtiéndose en una de sus principales fortalezas.

Publicidad

Podría interesarle leer: Fiestas de Independencia de Cartagena: así participan las mujeres en el Reinado Popular

Un festival nacido mirando hacia fuera

El PÖFF comenzó bajo el nombre de Eurasia y evolucionó hasta convertirse en el Tallinn Black Nights Film Festival. Tiina Lokk, su fundadora, recuerda una filosofía que ha permanecido durante tres décadas: "Siempre hemos mantenido la variedad".

En los primeros años, la dimensión internacional era fundamental para una cita que se desarrollaba en un mercado reducido. El festival tuvo que demostrar que desde Estonia podía construirse una plataforma cinematográfica. En 2014 alcanzó la categoría A y consolidó una transformación que trajo consigo nuevas competiciones, industria, estrenos e invitados internacionales.

"Creamos y construimos un festival de cine independiente de categoría A", recuerda Lokk. Pero la evolución institucional no modificó el principio esencial: descubrir películas y cinematografías que pudieran enriquecer la experiencia del público de Tallin.

Podría interesarle leer: El Premio Alfaguara cumple 30 años con 149 manuscritos colombianos en competencia

Ese principio explica la relación que el PÖFF mantiene hoy con Latinoamérica. Lokk menciona Ecuador, República Dominicana, México, Perú, Argentina y Brasil como territorios de especial interés. Tramberg comparte esa mirada y define el cine hispanoamericano con una expresión sencilla: "Creo que es muy fresco".

Viajar para encontrar películas

La experiencia latinoamericana de Tramberg es importante porque demuestra que la relación con la región no se construye únicamente desde una plataforma de visionado. Viajar permite comprender un contexto cinematográfico, conocer a quienes hacen las películas y detectar obras que todavía no han encontrado distribución internacional.

Argentina ha sido uno de esos puntos de contacto. La presencia en BAFICI y Ventana Sur le ha permitido acercarse a una cinematografía con una larga tradición internacional, pero también descubrir nuevas generaciones. Uruguay forma parte de ese recorrido.

Para un festival como el PÖFF, ese trabajo de campo tiene una consecuencia directa. Una película que todavía no ha conseguido entrar en Cannes, Berlín o Venecia puede encontrar en Tallin una plataforma internacional. Y eso puede resultar decisivo para cinematografías latinoamericanas que necesitan ampliar sus circuitos.

Le sugerimos leer: Ministra de Cultura declaró insubsistente a Julia Daza para la Biblioteca Nacional

Tres premios para Latinoamérica

La relación se ha hecho visible en la 30.ª edición. El PÖFF no solo programó cine procedente de América Latina: varias de esas películas fueron reconocidas por el jurado o por organismos internacionales.

Sobre el acantilado, de Enrica Pérez, coproducción entre México, Perú y Suiza, consiguió el Grand Prix, mientras que Bianca Bucelli recibió el premio a Mejor Actriz. La Gran Familia, de Matías Meyer, obtuvo el premio a Mejor Director en Critics’ Picks. Y Ñusta, dirigida por Christian Rojas y producida entre Ecuador, México, Argentina, Perú y Bolivia, ganó el premio FIPRESCI en First Feature.

Para el espectador hispanoamericano, esos reconocimientos tienen una importancia especial porque muestran que la relación con Tallin puede ir más allá de la presencia simbólica. Las películas latinoamericanas llegan al festival, encuentran público internacional y también pueden regresar a sus países con un reconocimiento que contribuya a ampliar su recorrido.

Podría interesarle leer: La primera carta de constitución de los Estados Unidos (Rumbos de democracia XVI)

"Nos gustan las diferencias"

La filosofía de Tramberg puede resumirse en otra de sus frases: "Nos gustan las diferencias". Y quizá no exista mejor descripción para la relación entre el PÖFF y Latinoamérica.

Desde Estonia, una película peruana, ecuatoriana o dominicana puede mostrar una realidad diferente a la del público local. Pero el intercambio también funciona en sentido contrario: para un cineasta hispanoamericano, llegar a Tallin significa entrar en contacto con un país, una cultura y un mercado cinematográfico distintos.

Publicidad

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

La nueva directora artística no pretende cambiar radicalmente el festival en su primera edición. Su estrategia consiste en observar, comprender y decidir después qué modificaciones pueden ser necesarias. Tiina Lokk continúa como directora del festival y CEO, mientras Tramberg asume la responsabilidad artística.

La continuidad puede ser importante para Latinoamérica. "Siempre tendremos películas atrevidas" y "una variedad de países", asegura Tramberg. En una ciudad situada en el extremo norte de Europa, esa promesa significa también mantener abierta una puerta hacia el otro lado del mundo.

Publicidad

El resultado de esta edición demuestra que la puerta ya está abierta. Sobre el acantilado, La Gran Familia y Ñusta no solo llegaron a Tallin: regresan del PÖFF con premios.