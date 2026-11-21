"Más que un reinado de belleza, porque no lo es, es un reinado de liderazgo, de apropiación de la mujer, de su cultura, de promover su ciudad",…

El Reinado Popular de las Fiestas de la Independencia de Cartagena no es, según Shirley Tuñón, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), un concurso de belleza. Las mujeres que participan en él representan a sus barrios y promueven las tradiciones de sus comunidades. Su presencia en esta celebración es una de las expresiones del liderazgo femenino en la cultura de la ciudad.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

"Más que un reinado de belleza, porque no lo es, es un reinado de liderazgo, de apropiación de la mujer, de su cultura, de promover su ciudad", explicó Tuñón.

Publicidad

Le sugerimos leer: Entre reflexiones, anécdotas y proyecto, hay Dago para rato

Las fiestas se celebran cada noviembre para conmemorar la declaración de independencia de Cartagena de Indias, ocurrida el 11 de noviembre de 1811. En ellas, las representantes de los distintos barrios encuentran un espacio para visibilizar la identidad de sus territorios y su papel como promotoras de la cultura popular.

Para la directora del IPCC, ese protagonismo está relacionado con la capacidad de lucha de las mujeres cartageneras, tanto por sus familias como por sus ideales, que les ha permitido ocupar un lugar relevante en la historia y en la sociedad actual.

Pero su participación en la preservación de las tradiciones no se limita a las celebraciones de noviembre. También está presente en las cocinas donde las matronas conservan los sabores de la posta negra, un plato tradicional de carne de res en salsa agridulce, y en las expresiones musicales que forman parte de la identidad cultural del Caribe colombiano.

Podría interesarle: Diana Obando gana el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana con su primera novela

El bullerengue y la memoria de las cantadoras

"En Cartagena todo es sonoro, todo es sonido, todo es música, hasta el pregón de quien vende frutas en la calle tiene musicalidad", señaló Tuñón.

Entre esas expresiones musicales está el bullerengue, una manifestación de música y danza del Caribe afrocolombiano en la que las mujeres han desempeñado históricamente un papel central.

Las cantadoras y bailarinas han sido las principales transmisoras de esta tradición, cuyos cantos recogen historias de la vida cotidiana y la memoria de las comunidades. Aunque los hombres también participan, especialmente en la percusión, el protagonismo femenino ha llevado a Tuñón a definir el bullerengue como "una música de mujeres".

La transmisión de estos saberes constituye una de las formas en que las mujeres contribuyen a mantener las expresiones culturales de Cartagena. Su presencia se extiende desde las celebraciones populares hasta las tradiciones musicales y gastronómicas que forman parte de la vida de sus comunidades.

Podría interesarle leer: Ministra de Cultura declaró insubsistente a Julia Daza para la Biblioteca Nacional

"Cartagena está llena de coloridos, de mucha tradición y de alegría", afirmó la directora del IPCC, quien considera que la cultura se manifiesta en distintos espacios de la ciudad, a través de la música, la danza, la pintura, la literatura y el cine.

Cartagena y la memoria literaria de García Márquez

La literatura también ocupa un lugar en esa memoria cultural. Tuñón destacó la relación entre Cartagena y la obra del nobel colombiano Gabriel García Márquez, en la que, según explicó, se refleja la cotidianidad de la ciudad.

Cartagena prepara para 2027 una conmemoración especial por el centenario del nacimiento del escritor, una celebración que se suma a las expresiones culturales con las que la ciudad mantiene su vínculo con la literatura.

Desde los cantos del bullerengue hasta las representantes de los barrios en las Fiestas de la Independencia, las mujeres cartageneras continúan desempeñando un papel en la transmisión de las tradiciones que identifican a la ciudad.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

