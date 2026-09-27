El festival Biarritz América Latina arranca con homenajes a Padura y Bogoshorts

Ambos recibirán un Abrazo de Honor, el premio honorífico que entrega este certamen anual celebrado en la turística localidad costera del País Vasco francés.

El festival cinematográfico francés Biarritz América Latina (BAL) dio inicio a su edición número 35, en la que se rendirá homenaje al escritor cubano Leonardo Padura y al músico chileno Eduardo Carrasco, miembro fundador del grupo folclórico Quilapayún y referente de la Nueva Canción chilena.

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Ambos son, según el BAL, "dos figuras destacadas de la creación latinoamericana, cuyas obras y compromisos mantienen un vínculo profundo con la historia, la memoria y las realidades del continente".

En el caso de Carrasco, que recogerá su galardón este mismo sábado, el homenaje sirve para celebrar la cultura latinoamericana a través de la música comprometida, "íntimamente ligada a la historia política y social de Chile", que dio voz a toda una generación.

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Junto a la entrega del premio esta tarde se proyectará también el documental ‘Quilapayún más allá de la canción’.

Respecto a Padura, que estará en Biarritz para recoger su Abrazo de Honor el martes, el festival celebra una carrera de resonancia internacional "profundamente anclada en la historia y la sociedad de Cuba", pero que —sobre todo a partir de su personaje emblemático de Mario Conde— interroga también "la memoria, la libertad, las desilusiones y los cambios radicales de toda una época".

El BAL se inauguró con ‘Moscas’, una coproducción entre México y España de Fernando Eimbcke.

La competición principal de esta edición, la de largometrajes de ficción, contará con filmes del actor y realizador mexicano Diego Luna (‘Ceniza en la boca’) y de Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón (‘Campeón gabacho’), junto a otra cinta mexicana, ‘Morro’ de Rodrigo García Sáiz.

La selección incluye también la costarricense ‘Bye bye, paraíso’, de Kim Elizondo Navarro; la argentina ‘La caminera’ (Federico Pozzi); las ecuatorianas ‘Hiedra’, de Ana Cristina Barragán, y ‘Nunkui’, de Verenice Benítez; así como la colombiana ‘Cinco años, cuatro meses’, de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio.

Completan la lista la brasileña ‘Coração de lona’, de Tuca Siqueira, y la chilena ‘Hangar rojo’, de Juan Pablo Sallato.

El ganador del certamen se anunciará en la clausura del festival, el 2 de octubre, fecha en la que se proyectará como broche de oro el documental ‘El partido’, de Juan Cabral y Santiago Franco, sobre el mítico partido de la Copa del Mundo de fútbol de 1986 que enfrentó a Argentina y a Inglaterra y que dejó, entre otros momentos icónicos, el gol de ‘la mano de Dios’.

Además de Padura, Carrasco y figuras de buena parte de los filmes seleccionados, también estarán en Biarritz, como invitados especiales de esta 35.ª edición, el filósofo y militante revolucionario francés Régis Debray y el realizador Costa-Gavras, para hablar de la figura de Ernesto ‘Che’ Guevara, y la cineasta chilena Carmen Castillo.

En la categoría de documentales competirá una decena de títulos llegados de Uruguay, Colombia, Brasil, México, Ecuador, Chile, República Dominicana y Argentina.

Fuera de competición en la ciudad costera francesa se podrán ver algunos de los títulos latinoamericanos que más atención han despertado en los circuitos internacionales, como ‘El deshielo’, de la chilena Manuela Martelli, o ‘Siempre soy tu animal materno’, de la costarricense Valentina Maurel y premiada en el último Festival de Cannes.

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Igualmente, este año habrá focos especiales sobre las cinematografías de Uruguay y de Cuba, con una veintena de proyecciones y la presencia de figuras como la escritora de origen uruguayo y nacionalizada española Carmen Posadas.

El año pasado ganó el principal premio del festival la película ‘La hija cóndor’, del boliviano Álvaro Olmos Torrico.

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Bogoshorts será homenajeado en el festival

El Festival de Cortos de Bogotá recibirá un homenaje especial durante el evento francés, que reconocerá más de dos décadas de trabajo alrededor del cortometraje y el acercamiento que tienen a este género, "no solo como un formato cinematográfico, sino como un territorio para descubrir nuevas voces, arriesgar con los lenguajes, hacer circular las películas y construir comunidad alrededor del cine", mencionaron en un comunicado de prensa.

El Festival de Biarritz presentará, bajo el título “Invitation à BOGOSHORTS”, tres programas diseñados para múltiples públicos como adultos, niños y jóvenes. El 28 y 29 de septiembre y el 1 de octubre, Bogoshorts se tomará el Cinéma Le Royal. “BOGOSHORTS nos interesa por su experiencia y por su enorme conocimiento del cortometraje, pero también porque es un reflejo de la sociedad latinoamericana. Admiramos su rigor en la selección de películas y, al mismo tiempo, su capacidad permanente para inventar nuevos formatos y nuevas maneras de hacer vivir y compartir el cine. Poder ofrecer en Biarritz una ventana a estos tres programas y adaptar aquí una experiencia como BOGOSHORTS degusta es para nosotros un verdadero placer y un encuentro entre dos festivales hermanos”, afirmó Jean-Christophe Berjon, Delegado General del Festival Biarritz Amérique Latine.

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Desde el festival afirmaron que el programa para adultos que se proyectará el 28 de septiembre incluirá cinco trabajos procedentes de Chile, Brasil, México, Colombia y Ecuador: El día de mi independencia, de Constanza Majluf; Ainda estamos aquí, de Matheus Malburg; Chica de fábrica, de Selma Cervantes; La perra, de Carla Melo; y Ave, de Ana Cristina Barragán. Estas piezas dialogan alrededor de la memoria política, los vínculos afectivos, el trabajo, la feminidad, la violencia y la identidad.

Por su parte, el programa para niños del 29 de septiembre presentará las siguientes obras que abordan el medio ambiente, la diferencia, la creación, la memoria ancestral y la imaginación: La tortuga de plástico, de Claudia Osejo y Miguel León; La Sixtina, de Juan Camilo Fonnegra; Tuktu, padre maíz, de Mauricio Prieto; Nangulvi, del ecuatoriano Segundo Fuérez; y Ficus, de Isabella Bobadilla Monsalve.

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Finalmente, el programa para jóvenes estará integrado por Malicia, de Edward Gómez Granada; Passarinho, de Natalia Agraz; Paloquemao, de Jefferson Cardoza Herrera; Planeta fome, de Édier da Silva; y El tamaño de las cosas, de Carlos Montoya. Esta serie de cortometrajes se acerca a temáticas como: la amistad, el crecimiento, el cuerpo, la precariedad, la violencia urbana, el fantástico y las tensiones sociales como parte de una Latinoamérica diversa.

“Que Biarritz mire nuestra historia de esta manera tiene para nosotros un valor enorme. Durante casi un cuarto de siglo hemos defendido que trabajar por el cortometraje es trabajar por el cine que viene. Allí aparecen voces que todavía no han sido escuchadas, nacen nuevas formas de mirar y se conserva un espacio de libertad que hoy necesitamos más que nunca. Llegar a Francia con películas de distintos países latinoamericanos y ver, además, cómo una idea nacida en BOGOSHORTS como Degusta encuentra una nueva vida en Biarritz nos recuerda algo esencial: los festivales existen para hacer circular películas, sí, pero también para hacer circular ideas”, señala Jaime E. Manrique, fundador y director de BOGOSHORTS.

