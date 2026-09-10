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Un mes después del terremoto, ellos siguen ayudando: las historias de los rescatistas

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó 331 muertos y más de 284.000 afectados. La emergencia continúa para quienes perdieron a sus familiares, sus viviendas o sus medios de subsistencia. Estas son las historias de los voluntarios y rescatistas que pausaron sus propias vidas para buscar sobrevivientes entre los escombros, recuperar cuerpos, acompañar a las familias y ayudar a reconstruir lo que el sismo destruyó.

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Ana Sofía Montes Peláez, Gustavo Montes Arias, Andrea Jaramillo Caro y Natalia Ortega
10 de septiembre de 2026 – 07:06 a. m.
Miles de personas se volcaron a las calles para entregar ayudas y ayudar a buscar vida debajo de los escombros.
Miles de personas se volcaron a las calles para entregar ayudas y ayudar a buscar vida debajo de los escombros.
Foto: Archivo Particular

Ha pasado un mes desde que, en la mañana del 10 de agosto, Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,4. Edificios enteros, casas y negocios se desplomaron por completo, dejando entre los escombros lo que alguna vez fueron hogares, lugares de trabajo y cientos de recuerdos. Medicina Legal registró las muertes de 331 personas y las cifras del Gobierno hablan de más de 284.000 afectadas.

Pero la tragedia no evitó que miles de personas en ciudades afectadas como Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda) salieran a ayudar a quienes…

Por Ana Sofía Montes Peláez

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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