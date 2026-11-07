Entre el duende y el ESMAD: Lectura de “Elástico de sombra”, de Juan Cárdenas

Es una novela ágil y curiosa. Relata la historia de los macheteros del norte del Cauca, un puñado de hombres educados en la “esgrima del machete” o, mejor, en el…

Acabo de terminar la lectura de una breve novela de Juan Cárdenas titulada Elástico de sombra, publicada por Sexto Piso Editores en 2019. La había tenido en mi biblioteca durante estos años. Me atrajeron desde el principio su título y su portada, pero, por esas cosas de la literatura, de la vida y de este país que cambia de rumbo tan rápido, hoy su lectura cobra otro y mayor sentido.

Es una novela ágil y curiosa. Relata la historia de los macheteros del norte del Cauca, un puñado de hombres educados en la “esgrima del machete” o, mejor, en el arte de la “grima”, como se llama a esta curiosa habilidad que practican con pulcritud los marginales de Puerto Tejada, fundamentalmente negros e indígenas. No solamente se divierten y toman viche, sino que recuerdan a sus maestros antepasados, quienes participaron en la Guerra de los Mil Días y en la guerra contra el Perú (1932-1933), en el batallón de primera línea. Allí, la grima con machete no era diversión, sino la tarea de dejar enemigos tirados sobre el campo de batalla.

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La novela comienza: “Los dos maestros sudaban aguapanela hirviendo, apenas protegidos por las latas agujereadas del paradero de buses…”. Los dos eran Sando y Miguel, el maestro machetero y su discípulo, quienes esperaban la llegada de una camioneta que no fuera de color amarillo, ojalá negra y conducida por su amigo Cero, pues se iban a internar por trochas y caminos de cruces y de “Y”, entre pedregales, abismos, praderas, ranchos, cañadas, caseríos y el río Patía, en busca de un secreto guardado, tal vez, por los macheteros más viejos: esa maniobra que se realiza en la oscuridad, ese movimiento que se llama “elástico de sombra”.

Esta novela continúa con ese ritmo realista-rural-periférico-popular-costumbrista-indígena-afrocolombiano-poético (1) que el autor desborda con una prosa de color y olor que avanza sin que se sepa su rumbo, pues todo va al azar y al encuentro de algo que no se sabe exactamente qué es.

Sí, se deambula por una prosa realista indígena con un tono de afrocolombianidad y, por eso, el lector no se asombra de las historias contadas sobre “El-Que-Ya-Sabemos” (el demonio), ni sobre las mujeres que rezan a los hombres y los someten a sus designios. Pero la aparición de un duende verde, de casi un metro de altura, y su conversación con Sando hacen que el lector reconozca una intromisión de la construcción imaginaria de ese mundo de hombres periféricos, no incluidos en el espacio oficial del país. Esta mixtura de realidad y eso otro que denominamos fantástico se presenta aquí como un nudo sólido que delimita, que pone linderos a la cultura negra e indígena del norte del Cauca colombiano.

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La novela de Juan Cárdenas posee un elemento de construcción literaria muy particular, que también se ve en sus textos anteriores (2): una juntura de realidad y fantasía que solidifica ese entorno social sin banalizarlo, quitándole ese tono bobalicón con el que frecuentemente se relataba en Colombia la novela rural, acentuando su marginalidad y desatino. Pero no ocurre así en Cárdenas, quien, nacido en esa región, conoce y sabe el valor de aquella diversidad. Su mirada no es simple ni irónica, mucho menos despreciativa. Es, por el contrario, una descripción respetuosa de un mundo que se sostiene y se nutre de su entorno cultural.

Los dos macheteros y su conductor se tropiezan con una minga indígena que organiza la toma de la carretera para reclamar sus derechos territoriales, en defensa de sus leyes y costumbres. Sando y Miguel se encuentran con Francia Márquez (la misma que fue vicepresidenta en el gobierno de Petro), pero aquí años atrás, en medio de sus luchas y batallas, y con otras lideresas (Clemencia Carabalí, Feliciano Valencia y, luego, la “Machetera Mayor de La Toma”, Fidelia Mina), que le dan a la novela un corte muy actual y realista. En medio de celulares y mensajes de WhatsApp, surge el ESMAD y los gases entre los cañones y las quebradas.

En este punto, la novela adquiere un tono testimonial que me disgusta porque rompe la magia, el otro tiempo, ese espacio que se abre entre machetes y que se diferencia de la esgrima culta, burguesa, rígida y clásica. Este es otro mundo: el de los machetes, las guerras y las protestas por la justicia y la equidad, entre hombres y colores, olores y animales, brujas, duendes, encantamientos y el sonido de un río que corre apresurado.

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Por un instante recordé esa gran novela de Bulgákov, El maestro y Margarita, cuando se burla de la cultura rígida de la revolución socialista y pone a volar a las brujas sobre las cabezas de los ciudadanos de Moscú. En la novela del ruso, la ironía nos hace vibrar al darnos cuenta de que la revolución había caído en la trampa y de que el arte verdadero iba más allá (3).

Por un instante imaginé esa ficción nativa-afrocolombiana-indígena haciendo huir al ESMAD por el vuelo demoníaco de “El-Que-Ya-Sabemos” o de la bruja que convirtió en un cucarrón gordo al amigo Cero (conductor y escribidor) y lo encerró en una cajetilla de cigarros. Ahí me di cuenta de que Cero era el alter ego: un “escribidor blanquito, así medio cafeconleche, que vivía con el hocico metido entre los negros”, como el autor de esta novela, que escribe las historias que recoge durante su trabajo de investigador y que cierra el relato con el vuelo del insecto en el que fue convertido por la bruja (Nubia), para dar la dimensión adecuada a una leyenda que no puede explicarse. Por eso pone fin al texto, no sin antes escribir un epílogo que no cierra.

Dije que la lectura tiene hoy otra mirada adicional, ahora que el actual gobierno en Colombia, como lo vemos a diario, desplaza y abandona a las minorías, al ponerlas más allá del lugar periférico donde habían nacido y dejarlas sueltas y perseguidas. Esta novela llama la atención sobre el papel de nuestra sociedad plural, o mejor, diversa, y lo valora ante las políticas restrictivas y los intentos de borrar nuestra condición cultural de mixtura.

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Leer esta novela es un acto reivindicativo de gran importancia y es ahí donde hay que apreciar el valor testimonial que reconoce el autor en su “Liminar”, al señalar que es fruto de sus trabajos de investigación con el Instituto Caro y Cuervo. Esta consideración no deja de lado mi deseo de que aparezcan elementos de ficción que describan a los cuerpos del orden policial huyendo ante el vuelo combativo del demonio o de la bruja, por ejemplo, como ya lo señalé.

No puedo omitir un comentario sobre la portada, que me impactó. Es un óleo sobre cartón del artista uruguayo Pedro Figari (1861-1938), titulado Candombe de carnaval, como se indica en la página de créditos. Esto le da indiscutiblemente una dimensión latinoamericana, pues el candombe es una tradición afrouruguaya (y rioplatense) que combina música de tambores con danza ritual.

Y la “esgrima del machete” es una danza, un arte, un divertimento, una defensa con estilo, un acto de guerra: facetas que se presentan muy bien en la novela.

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