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A Federico García Lorca nunca lo encontraron

Hace 90 años, el 18 de agosto de 1936, a Federico García Lorca lo fusilaron. Junto a “tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro”, lo mataron en medio de la guerra civil española para jamás encontrarlo por más esfuerzos que se hicieron.

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Juliana Vargas Leal
Juliana Vargas Leal
18 de agosto de 2026 - 06:00 p. m.
"'Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos', escribía García Lorca", dice Gonçalo Tavares en la última entrada de su Diario de la peste.
"'Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos', escribía García Lorca", dice Gonçalo Tavares en la última entrada de su Diario de la peste.
Foto: Archivo Particular

Desde una visión astrológica, el Sol de Federico García Lorca cayó en Géminis, en la casa IV –la de las raíces, el hogar, la familia de origen y la base emocional–. Si vamos a creer en astros vigilantes e influyentes, como los dioses griegos de antaño, Hermes quiso entonces que García Lorca fuera el poeta del terruño, de la Vega de Granada, de la casa familiar, de la infancia como manantial de su obra. Hermes quiso que García Lorca fuera el poeta de la copla y del romancero, el que sacó su universo del pueblo que tanto amó, en el que se...

Juliana Vargas Leal

Por Juliana Vargas Leal

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Carlosé Mejía(19865)Hace 3 minutos
¡Honor y gloria a Federico García Lorca, soñador y poeta!
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