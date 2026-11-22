El Festival Internacional de Poesía de Medellín, que se realiza desde 1991, denunció una serie de recortes presupuestales y decisiones administrativas que, según sus organizadores, amenazan la autonomía y continuidad del encuentro cultural. A través de una carta abierta, fechada el 18 de noviembre de 2026, su Comité de Dirección solicitó a las autoridades distritales y nacionales restablecer el diálogo y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que protegen el evento.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En el comunicado, dirigido a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a poetas, académicos, periodistas y organismos internacionales, los responsables del Festival señalaron que la Alcaldía de Medellín ha reducido el apoyo económico que durante décadas ha contribuido a su realización.

Publicidad

Le sugerimos leer: Ministra de Cultura declaró insubsistente a Julia Daza para la Biblioteca Nacional

De acuerdo con la organización, el reconocimiento de los costos operativos del equipo de dirección y producción disminuyó un 60,24 %. Asimismo, aseguró que la Secretaría de Cultura redujo de 150.000 a 10.000 los programas de mano destinados a la difusión del encuentro.

Los organizadores también cuestionaron la implementación de un modelo de contratación mediante operadores y terceros que, a su juicio, limita la autonomía de la Corporación de Arte y Poesía Prometeo, entidad fundadora y responsable de la realización del Festival.

La Corporación sostiene que estas modificaciones van más allá de una discusión sobre la distribución de los recursos públicos. En su pronunciamiento, acusa a la administración distrital de utilizar argumentos de eficiencia administrativa y racionalización del gasto para justificar decisiones que considera perjudiciales para el proyecto cultural. Sin embargo, el comunicado no presenta las cifras presupuestales completas que permitan establecer el alcance de las modificaciones denunciadas.

Cuestionamientos a un concejal de Medellín

La controversia también involucra al concejal Andrés Tobón, a quien el Comité de Dirección señala de promover la derogación del Acuerdo 40 de 1997, una disposición municipal que, según los organizadores, protege al Festival. En la carta, la organización vincula esta iniciativa con intereses políticos y cuestiona la actuación de Tobón, a quien identifica como candidato a la Alcaldía de Medellín.

"Detrás de la retórica de la ‘eficiencia’ y la ‘pluralidad de oferentes’ se esconde una agenda política que busca silenciar lo que no controla", sostiene el Comité de Dirección. Los responsables del encuentro aseguraron que 510 poetas de 155 países enviaron mensajes a Tobón para solicitarle que se abstenga de promover la derogación del acuerdo municipal. Los testimonios fueron recopilados y publicados en la página oficial del Festival.

Podría interesarle leer: Diana Obando gana el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana con su primera novela

El Festival Internacional de Poesía de Medellín nació en 1991, en medio de la violencia asociada al narcotráfico que atravesaba la ciudad. Desde entonces, ha buscado acercar la poesía a los espacios públicos y propiciar el encuentro entre escritores y lectores de diferentes países.

Según las cifras divulgadas por sus organizadores, durante su trayectoria ha recibido a más de 2.000 poetas provenientes de 197 países. En 2006 fue reconocido con el Right Livelihood Award, conocido como el Nobel Alternativo, por su contribución a la defensa de la creatividad, la belleza y la libertad de expresión frente a la violencia.

Tres años después, mediante la Ley 1291 de 2009, el Festival fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Los organizadores destacan que esta norma reconoce a la Corporación de Arte y Poesía Prometeo como responsable de su organización. En ese contexto, el Comité de Dirección considera que los cambios en el modelo administrativo desconocen el papel histórico de la Corporación y ponen en riesgo la independencia del proyecto.

El llamado a las autoridades y a la UNESCO

Ante esta situación, los organizadores solicitaron a las autoridades distritales y nacionales que garanticen el cumplimiento del Acuerdo 40 de 1997 y de la Ley 1291 de 2009, así como el respeto por la autonomía de la Corporación Prometeo. También aseguraron que desde el pasado 16 de julio han solicitado una reunión con la administración distrital, sin haber obtenido una cita hasta la fecha del comunicado.

Le sugerimos leer: La exposición sobre la paz que no llegó al Museo Nacional de Colombia

"Pedimos el fin de las represalias administrativas. Pedimos que se respete nuestro derecho a seguir organizando el Festival", señalaron. El Comité de Dirección pidió además a la UNESCO y a los organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos culturales que presten atención a la situación del encuentro.

Los organizadores plantearon una contradicción entre las aspiraciones culturales de Medellín, incluida su gestión para obtener el título de Capital Mundial del Libro 2027, y las decisiones administrativas que, según denuncian, afectan a uno de sus eventos literarios más reconocidos.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

