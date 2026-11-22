Entre las piezas figuran morrales de dotación, útiles para el aseo de armas, balas no percutidas, cuchillos,…

La exposición, cuya inauguración estaba programada para el 12 de noviembre de 2026, reunía 325 objetos y testimonios sobre la construcción de paz.

Una investigación periodística del medio independiente Mutante reveló la suspensión voluntaria de la exposición Objetos de paz, una muestra concebida por los artistas María Jimena Herrera e Iván Cardona, en cocuraduría etnográfica con Andrés Góngora, para el Museo Nacional de Colombia.

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La exposición sobre la paz que no llegó al Museo Nacional de Colombia

Entre las piezas figuran morrales de dotación, útiles para el aseo de armas, balas no percutidas, cuchillos, herramientas de comer, tejidos artesanales, anillos y teléfonos móviles; elementos de la vida en la guerra que sus propietarios entregaron con el propósito de humanizar el tránsito a la vida civil y abrir una conversación cotidiana sobre la reconciliación a diez años del Acuerdo de Paz

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El 21 de octubre los creadores enviaron una carta a la institución solicitando suspender la muestra ante la "falta de condiciones" para un diálogo abierto e imparcial.

Según detalló Mutante, las directrices institucionales impusieron restricciones previas a la inauguración, limitando la divulgación a solo cinco publicaciones en redes sociales, sin hacer explícito el tema central, y advirtiendo que el museo no asumiría la defensa pública de la obra en caso de controversia.

La decisión de los artistas se precipitó tras los hechos del 15 de octubre de 2026, cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció la restitución del nombre Ministerio de Cultura y Patrimonio, declaró una "contrarrevolución cultural" frente al "wokismo" e instruyó retirar del espacio público piezas calificadas por el Ejecutivo como "oda al terrorismo".

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El trasfondo de esta suspensión voluntaria se inscribe en la intervención gubernamental sobre la exhibición permanente del Museo Nacional, de donde fueron desmontadas más de 30 piezas sobre memoria histórica, diversidad y conflicto armado. Entre los elementos retirados figuran el Balígrafo con el que se firmó el acuerdo de 2016, el tarjetón de la Séptima Papeleta de 1991, la obra Minería, de Antonio Caro, afiches de las campañas políticas de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, así como material histórico de movimientos feministas y de la comunidad LGBTIQ+.

Esta medida motivó protestas de más de 500 personas frente al edificio patrimonial, que fueron dispersadas con tanquetas de agua y granadas aturdidoras por la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi). Asimismo, seis museos de arte moderno del país, el Museo de Antioquia, ICOM Colombia y la Red Latinoamericana de Historia Pública rechazaron la injerencia ideológica en los criterios curatoriales.

En respuesta a las acciones legales interpuestas por sectores de la ciudadanía y la oposición, un juez admitió una acción de tutela y ordenó medidas cautelares para proteger el patrimonio desmontado. En cumplimiento de este mandato judicial y tras la constante presión social y académica, el Ministerio de Cultura procedió a reintegrar y restituir las piezas a sus espacios correspondientes en las salas del Museo Nacional, devolviendo a la exhibición pública las obras sobre la memoria histórica reciente.

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La suspensión de Objetos de paz y la crisis en el Museo Nacional forman parte de un panorama más amplio de inquietud institucional en el sector cultural colombiano.

En esa misma línea se inscriben las denuncias de funcionarios de la Biblioteca Nacional de Colombia sobre la gestión de su exdirectora, Julia Cristina Daza Noguera, y la suspensión del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega, que motivaron convocatorias ciudadanas en defensa del libro y la lectura. De manera paralela, en el Instituto Caro y Cuervo persisten los reclamos de académicos por la orientación ideológica de su director, Sergio Esteban Vélez Peláez, y la preocupación por la parálisis de los proyectos de salvaguardia de las 65 lenguas indígenas del país.

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