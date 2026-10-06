"Las películas colombianas normalmente duelen": retos y horizontes del sector audiovisual

"Soy fan de los puntos de encuentro". Así resume Claudia Triana de Vargas, directora de Proimágenes Colombia, la importancia de Iberseries & Platino Industria, que reunió hace unos días en Madrid a profesionales del mercado audiovisual de España, Latinoamérica y Europa. Colombia participó con una delegación institucional y empresarial que buscó abrir nuevas oportunidades de negocio y fortalecer sus relaciones internacionales.

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"Iberseries cada vez más ha convocado a empresas colombianas que quieren venir, que encuentran aquí un espacio para conversar con más europeos, con más españoles, que vienen canales de televisión buscando producciones", señala. Para Triana, estos encuentros permiten vender proyectos, películas y series, pero también poner en contacto a una industria que busca ampliar sus alianzas y encontrar nuevos espacios para sus producciones.

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Esa búsqueda también se reflejó en la delegación colombiana que participó en el encuentro. María Cecilia Cardona, de ElPauer, acompañó a seis empresas de Antioquia que llegaron a Madrid con proyectos y servicios en áreas como el sonido, la producción audiovisual, los comerciales, los videoclips, la animación y el cine.

"Buscamos oportunidades para que esas empresas puedan hacer coproducción, vender servicios", explica Cardona.

La continuidad de Proimágenes frente a los cambios políticos

Para que esas oportunidades de internacionalización sean posibles, Triana destaca un elemento que considera clave en la consolidación del sector: la continuidad de sus mecanismos de financiación, incluso ante los cambios políticos. Uno de ellos es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), que se nutre principalmente de los recursos que genera la propia industria, en lugar de depender exclusivamente del presupuesto estatal. "El sistema que hemos hecho con la legislación colombiana no depende tanto del gobierno de turno", explica. Esa estructura, junto con la naturaleza público-privada de Proimágenes Colombia, permite mantener políticas y convocatorias a largo plazo, independientemente de quién gobierne.

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"Es la industria alimentando la misma industria", explica sobre el fondo. La entidad también gestiona incentivos para atraer producciones internacionales, como el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), que ha contribuido a generar empleo y fortalecer los equipos técnicos del país.

Annecy 2027: el talento colombiano de la animación, en el escaparate internacional

La proyección internacional también se refleja en uno de los sectores que tendrá mayor visibilidad en los próximos meses: la animación. Colombia será país invitado de honor en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy en 2027, un reconocimiento que, según Triana, refleja el crecimiento de los últimos diez años.

"Tenemos empresas que ya están exportando sus servicios al exterior. Películas que se están haciendo en coproducción con otros países de forma más continua. Ya tenemos estudios que tienen 70, 50 personas trabajando todo el año", señala la directora de Proimágenes.

Pero el salto hacia Annecy no se explica únicamente por la capacidad de prestar servicios. También tiene que ver con la aparición de proyectos y propiedades intelectuales propias, un cambio que Cardona considera fundamental para entender la evolución del sector: "Lo que hoy permite que podamos ser un país invitado es que ya tenemos IPs propias y ya tenemos una muestra de largometrajes y de cortos que cuentan las historias que se han creado en Colombia, que cuentan nuestras historias con una conexión global".

Esa producción propia es, para Cardona, una señal de madurez. Entre los ejemplos está La violinista, una coproducción entre Colombia y Singapur reconocida en Annecy.

"Eso es lo que hoy nos está mostrando, la madurez a la que está llegando la industria de animación en Colombia", señala. A su juicio, el sector sigue siendo emergente, pero ya cuenta con producciones capaces de llevar las historias colombianas a escenarios internacionales.

Ese crecimiento tampoco se concentra en una sola ciudad ni se limita al tradicional eje Bogotá-Medellín. Cardona destaca una mayor articulación entre empresas y estudios de distintas regiones. "Hay una buena sinergia, una buena asociatividad del sector de la animación en Colombia", explica. "Tenemos estudios en Cali, en Barranquilla, pues en general en varias partes del país que también están liderando conversaciones fuertes".

El objetivo ahora es aprovechar esa capacidad de asociación para acceder a proyectos internacionales de mayor dimensión. "Si nos unimos como país tal vez podríamos tener más oportunidades para acceder a proyectos grandes y poder responder a retos que lleguen de plataformas internacionales", agrega.

La articulación regional también hace parte de la preparación para Annecy. El Festival de Animación Comfama, cuya industria y mercado dirige ElPauer, funcionará como una de las antesalas de la participación colombiana en el festival.

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"El Festival de Animación Comfama va a ser una antesala a lo que va a ser nuestra presencia en Annecy". La próxima edición buscará preparar a las empresas para ese escenario internacional y tendrá, además, un componente más fuerte de videojuegos.

La preparación coincide con uno de los grandes debates que atraviesan actualmente la industria: el impacto de la inteligencia artificial. "Hay grandes preguntas de cómo va a ser el futuro de la animación, ¿con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con todo este talento que hoy quiere dedicarse a esto o que se está dedicando a eso?".

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Frente a ese escenario, Cardona pone el énfasis en aquello que considera más difícil de sustituir: las historias que nacen de una experiencia cultural propia. "Esas historias originales, esas que nos hacen colombianos, esas que realmente nacen de lo que somos, pues por ahora no las va a reemplazar la inteligencia artificial".

La participación en Annecy también contempla una presencia que vaya más allá de la animación. Para Cardona, el festival puede ser una oportunidad para mostrar otras expresiones de la industria creativa colombiana. "Necesitamos tener una presencia de Colombia, no es solamente la animación, es una presencia de Colombia en Annecy".

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La intención es sumar a empresas y marcas de otros sectores: "Desde marcas de café, marcas que muestren nuestras costumbres, nuestro diseño, nuestra capacidad creativa".

De la mano de ProColombia, explica Cardona, se trabaja para involucrar al sector privado en esta participación internacional. El objetivo es aprovechar Annecy para mostrar "la fuerza y la belleza y la inteligencia de Colombia".

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Nuevas voces para el audiovisual colombiano

Esa apuesta por desarrollar historias propias también pasa por el cortometraje. Colombia apoya cada año decenas de proyectos, incluidos trabajos regionales, infantiles y de comunidades étnicas. "Hay una apuesta enorme por el corto", dice Triana, que destaca también los mecanismos que incentivan su exhibición en las salas de cine.

En este ámbito, menciona el trabajo de BOGOSHORTS, que ha convertido el cortometraje en un movimiento con actividad durante todo el año, a través de su festival y su mercado, el BOGOSHORTS Film Market. También destaca la importancia de los vínculos internacionales, como las relaciones con el Festival de Biarritz, que contribuyen a generar espacios de circulación y colaboración.

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Ese circuito también se ha extendido a comunidades que durante años estuvieron menos presentes en la producción audiovisual. En el Bogotá Audiovisual Market, Triana destaca el crecimiento del cine comunitario y la aparición de proyectos provenientes de grupos que encontraron allí un espacio para contar sus propias historias: "Estamos viendo historias súper interesantes que han salido en las comunidades indígenas, en las comunidades afro, que antes pensaban que no eran parte y que están encontrando en el cine comunitario un espacio donde pueden encontrarse".

Es un espacio que, explica, no solo permite llevar nuevas historias a las pantallas, sino también fortalecer los procesos de creación de quienes las cuentan. "Pueden contar sus propias experiencias, empoderarse más y hacer esos desarrollos tan necesarios de las historias, de los guiones, de los desarrollos, de cómo hacerlo mejor". De estos procesos espera que surjan nuevas generaciones de cineastas.

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"En Colombia no hay censura"

La conversación aborda también la memoria histórica y la representación de la violencia, a propósito de películas colombianas que tratan asuntos como los falsos positivos. Triana defiende la libertad para abordar cualquier temática, aunque reconoce que estas historias pueden resultar dolorosas para el público.

"En Colombia no hay censura. Hay censores, que es distinto. Pero no hay censura. Eso quiere decir que tú legalmente en Colombia puedes hablar de lo que quieras", afirma Triana.

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La libertad para abordar esos asuntos convive, sin embargo, con una característica que ella reconoce en buena parte del cine colombiano: el peso de las historias que cuenta.

"Las películas colombianas normalmente duelen. […] Tienes que contar un país y no vamos a tapar el sol con un dedo".

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El gran reto: encontrar al público en un mercado saturado

Contar esas historias es una parte del proceso. La otra es conseguir que encuentren espectadores en un mercado cada vez más saturado. "Una de las dificultades más grandes que tiene Colombia, pero también todos los países, es que hay sobreoferta de películas".

La competencia, señala Triana, no termina cuando una película está terminada. También es necesario conseguir recursos para que pueda hacerse visible frente a la cantidad de producciones que llegan al público. "Si no le destinan dinero al mercadeo de la película, es muy difícil que te puedas hacer visible".

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Para Triana, Colombia tiene una industria que amplía sus horizontes internacionales, sostiene sus mecanismos de financiación y abre espacio a nuevas voces. En ese panorama, la animación se prepara para Annecy 2027 como uno de los sectores que busca aprovechar la proyección internacional del país. Pero su crecimiento también plantea un desafío que atraviesa al audiovisual colombiano: cómo lograr que la diversidad de historias y el aumento de películas producidas se traduzcan en una conexión más fuerte con el público.

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