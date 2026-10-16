Isabel Allende: “Las dictaduras vienen y van”

La nueva historia tiene como protagonista a Alba, nieta de Clara, quien vive las consecuencias de la dictadura chilena. Allende adelantó que el personaje sufre torturas y violaciones, pero también busca salvar a otras personas y convertirse en cronista de su época.

La escritora Isabel Allende fue reconocida con el Premio Planeta de novela en su edición número 75 por La hora antes del alba, una obra con la que regresa al universo de La casa de los espíritus. El galardón está dotado con un millón de euros.

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Durante sus declaraciones a la prensa, la autora habló sobre los totalitarismos y lamentó la “mala memoria” de quienes actualmente “tienden a idealizar a los caudillos”. También se refirió a la situación política de Estados Unidos, país en el que reside.

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“Yo ahora vivo en EE. UU. y veo cómo la gente aplaude a un personaje como Trump (…) Sin embargo, mi situación no es tan grave porque si tuviera que irme en algún momento, como me fui entonces, ya no tengo niños pequeños que poner en riesgo y además tengo muchos más recursos”, afirmó.

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A sus 84 años, Allende aseguró que ha vivido lo suficiente para comprender que “todo cambia”, que los tiempos “son cíclicos” y que “las dictaduras vienen y van”.

La escritora también fue consultada sobre lo que podría pensar Salvador Allende del contexto mundial actual. Respondió que “seguramente estaría contento de saber que no todo lo que sembró se perdió”.

En medio de esas reflexiones, defendió el papel de los libros en la conservación de la memoria y en la comprensión de los acontecimientos históricos.

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“La literatura cumple un papel muy importante. Nos recuerda el pasado. Nos une. Nos comunicamos y nos conectamos a través de los libros (…) y la literatura nos da espacio y tiempo para analizar la situación”, señaló.

El regreso de Allende al Premio Planeta

La escritora explicó que decidió presentarse al certamen animada por su agente y por su marido, a quien llamó, entre bromas, su “tercer y último” esposo.

Al referirse a las razones para participar, destacó el prestigio del Premio Planeta, que comparó con “el Nobel” y describió como “el más importante galardón de la lengua española”.

“A estas alturas, además, ya no tengo nada que perder”, bromeó. Para concursar, Allende presentó su manuscrito bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título provisional Los que faltan.

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La autora recibió el premio de manos del rey Felipe VI durante una gala en la que también fue anunciada como finalista La añoranza, novela del escritor valenciano Sergio Hernández.

En esta edición se presentaron 1.424 obras. El jurado estuvo integrado por Paloma Sánchez Garnica, Javier Sierra, Carmen Posadas, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner y Belén López.

