Johnny Depp inaugura exposición de pintura en Shanghái con obras guardadas por décadas

Ahora, en su primera exposición en solitario en China, Depp plantea un despliegue emocional marcado precisamente por los personajes que ha interpretado desde los 90 y que han moldeado la percepción que el público tiene de él: marginados, excéntricos, fugitivos, antihéroes, egos fragmentados.

La muestra se titula ‘Figures of the Fringe’ (‘Personajes marginales’) y se enmarca dentro de su serie de exposiciones ‘A Bunch of Stuff’ (‘Un puñado de cosas’), la cual debutó en Nueva York y tuvo su primera aventura internacional en Tokio.

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El actor estadounidense inauguró la exposición tras años escondiendo sus obras en el garaje y confesó la influencia que han tenido sobre él artistas españoles como Goya, Dalí o, especialmente, Picasso: "Siempre ha sido un misterio maravilloso".

"(Los españoles) tenéis una cantidad infinita de inspiración", explicó el intérprete, que desgranó su admiración por el icono malagueño.

Picasso, dijo, "no tenía que preguntarse quién era. Pensaba en el hoy, luego pasaba al mañana, y seguía adelante. Y demostró ser un creador de diversos estilos, de movimientos muy atrevidos".

Depp habló en la megalópolis oriental china de Shanghái, donde inauguró oficialmente su última exposición de pintura, denominada ‘Figures of the Fringe’ (‘Personajes marginales’), con la que busca seguir dando a conocer al mundo una faceta artística que durante años ocultó al mundo.

"Desde que era un crío, siempre estaba dibujando o pintando. Pero terminaba un lienzo y luego simplemente lo guardaba en mi garaje. Al final acabé teniendo unas 95 obras que yo mismo había pintado, y que (…) no sentía que fuesen apropiadas", rememoró.

El recorrido se compone de más de 60 obras originales —pinturas, dibujos y collages realizados desde que tenía unos veinte años—, objetos personales de sus casas y estudios o una sala audiovisual en 360 grados narrada por el propio Depp.

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La exposición abrió sus puertas a mediados de agosto y se prolongará hasta el 12 de diciembre en el Museo de Arte Moderno (MAM) de Shanghái, un entorno de marcado estilo industrial —no en vano, se trata de un antiguo almacén de carbón— en la margen oriental del río que divide la ciudad, el Huangpu.

"He sido culpable de limitarme a mí mismo, de ocultar las cosas que hago. No puedo detener mi impulso creativo, es algo que está en constante movimiento -subrayó-. Decidí que no iba a limitarme básicamente solo por mi nombre. Si solo tienes una oportunidad en la vida, hay que aprovecharla al máximo".

Preguntado por la diferencia entre sus facetas como actor y como pintor, el kentuckiano señala primero la más evidente: "Cuando pintas, estás solo. Una vez que te concentras en ese lienzo, o lo que sea, te sumerges por completo en ello. Te quedas hipnotizado por ello porque ves esos pequeños detalles. Un cuadro empieza a mostrarte lo que quiere ser".

Y eso último precisamente es algo que también siente durante los rodajes.

"Ocurre lo mismo en el cine, cuando empiezas a descubrir a un personaje", reflexiona.

"El arte surge de la verdad"

Para Depp, todas las distintas expresiones del arte beben de una misma fuente: "Todo tiene que provenir de algún tipo de verdad, ya sea escribiendo, pintando, actuando o haciendo música".

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Ese último campo es otro de los palos que ha tocado la estrella de sagas como ‘Piratas del Caribe’ y filmes como ‘Sleepy Hollow’ o ‘Eduardo Manostijeras’, quien celebra que, sobre todo al tocar en directo, "la conexión con el público es instantánea".

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En todas sus vertientes, Depp asegura abordar todo lo que hace "con la intención de un artista, con la inspiración y la esperanza de un artista".

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Pero eso no le convenció inicialmente de que sus pinturas fuesen dignas de ver la luz.

"Eso no me convierte en artista. Puedo poner color sobre un lienzo (…) pero no puedo llamarme a mí mismo artista. De ahí surgió todo esto. Me preguntaron ‘¿Cómo debería llamarse la exposición?’. Miré todas las cosas que había pensado, y no me podía creer cuántas eran".

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De ahí es de donde surge el nombre de la serie de muestras de la que ‘Figures of the Fringe’ forma parte: ‘A Bunch of Stuff’. Simple y directo; en español, ‘Un puñado de cosas’.

Uno de los motivos más recurrentes en su arte es una inquietante figura a la que denomina ‘Bunnyman’, el ‘hombre conejo’, al que dedica cuadros y del que sitúa una estructura en uno de los puntos más destacados del recorrido. Se trata de un personaje que se le empezó a aparecer a Depp en sueños cuando era un niño.

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"Mi primera impresión fue ‘me da miedo’. Tenía cinco años. (…) Pero los sueños eran recurrentes. Y cuanto más experimentaba la presencia de esa figura en mis sueños, más me daba cuenta de que era una criatura muy benévola y protectora. No es ningún tipo de demonio", defiende.

Aunque, para Depp, ‘Bunnyman’ sigue siendo "tan real como lo era entonces", cree que ya ha tenido "todos los sueños que necesitaba" con lo que considera como "un maestro silencioso".

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Tras China, Depp asegura que le "encantaría" exponer en España o en países iberoamericanos. En ese momento, se gira hacia su promotor, el empresario español Jaume Sabater, y le dice, entre risas: "Tú solo dime adónde voy y allí iré".

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Detrás de la concepción de esta serie de exposiciones hay dos empresas españolas: la agencia de ‘marketing’ y entretenimiento NSN, cofundada por el legendario exfutbolista Andrés Iniesta, y Stoneweg Places & Experiences, cuyo fundador, Jaume Sabater, empezó a definir junto a Depp la forma del proyecto hace tres años.

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"Johnny Depp es un artista en mayúsculas. Evidentemente, es mucho más conocido por su faceta como actor, pero lleva muchísimos años con una capacidad artística extraordinaria en muchos ámbitos: en el del arte (pictórico), que es en lo que más nos hemos centrado aquí, pero también en la música", explicó.