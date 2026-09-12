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Sara Mesa: “El silencio no se puede entender sin el ruido y viceversa”

En conversación con El Espectador, realizada en alianza con el Instituto Cervantes de Pekín, la escritora española habló de los silencios, las incertidumbres y las tensiones que atraviesan su literatura.

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Laura Valeria López Guzmán
12 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
Sara Mesa
Sara Mesa en la presentación del libro «Un amor» por su reciente traducción al chino.

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Tras su paso por China, donde participó en la Feria del Libro de Shanghái y en Agosto literario en Pekín, la semana literaria del Instituto Cervantes de Pekín, la escritora española Sara Mesa habló para El Espectador sobre literatura, escritura y esas zonas de la experiencia humana que suelen quedar fuera de campo. Su visita acercó a los lectores chinos a una de las voces más singulares de la narrativa española contemporánea, una autora que ha hecho de la incomodidad y la observación una forma de mirar el mundo.

Después de Cicatriz y Un amor,…

Por Laura Valeria López Guzmán

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