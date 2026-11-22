Una publicación de la Biblioteca Nacional le cambió el nombre al país. “Reublica de Colonibia” se leía en la bandera de Colombia, en una imagen con la que se anunciaba un plan para recuperar las bibliotecas públicas afectadas por el terremoto y en la que aparecía Julia Daza, quien este 20 de noviembre fue declarada insubsistente para el cargo de directora de esa institución. El error terminó desplazando la noticia a un segundo plano y dejó en evidencia una preocupación que tiene el sector cultural: que instituciones que deberían custodiar la…

Una publicación de la Biblioteca Nacional le cambió el nombre al país. “Reublica de Colonibia” se leía en la bandera de Colombia, en una imagen con la que se anunciaba un plan para recuperar las bibliotecas públicas afectadas por el terremoto y en la que aparecía Julia Daza, quien este 20 de noviembre fue declarada insubsistente para el cargo de directora de esa institución. El error terminó desplazando la noticia a un segundo plano y dejó en evidencia una preocupación que tiene el sector cultural: que instituciones que deberían custodiar la identidad del país con creatividad y rigurosidad parecen delegar su imagen a la inteligencia artificial.

“La entidad que vela por el acceso a la cultura escrita, la Biblioteca Nacional, hace afiches con IA, cometiendo un error que no es coherente con la propuesta de gobierno de ‘construir la república’”, escribió la antropóloga Catalina Ceballos en su cuenta de X, el pasado 14 de noviembre.

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Pese a ese tipo de cuestionamientos, hasta el cierre de esta edición la publicación no había sido eliminada o ajustada. El episodio puso de nuevo sobre la mesa la discusión por las implicaciones de una estética que parece extenderse como una cadena desde la Presidencia hasta el Ministerio de Cultura, y desde esa cartera hasta instituciones como la Biblioteca Nacional, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Instituto Caro y Cuervo.

Se trata de un lenguaje visual que el Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a imponer desde la campaña presidencial, con la imagen, por ejemplo, del tigre generada con IA, los videos animados con esta herramienta e incluso en la misma publicaicón con la que se anunció la llegada de Paola Holguín al Ministerio de Cultura.

Desde el sector cultural se ha advertido que el uso indiscriminado de esta tecnología en esas instituciones tiene consecuencias que van más allá de la calidad de las piezas gráficas. Una de las principales preocupaciones está en la homogeneización de los lenguajes visuales y en el debilitamiento de las formas de representación de la cultura del país.

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“Sabemos que la inteligencia artificial se alimenta de referencias y que, en su mayoría, estas responden a una hegemonía del lenguaje visual eurocentrista o norteamericano. Cuando hablamos de instituciones culturales, el uso abusivo de esta herramienta puede borrar el perfil y la identidad de un país en términos culturales. Se produce una homogeneización del mensaje, tanto visual como de contenido, a lo que se suma la falta de rigurosidad. En términos visuales, la representación se pierde por completo. No solo pasa en la Biblioteca Nacional, también pasa en el mismo Ministerio y en otras instituciones”, explica a este diario Leonardo Gutiérrez, comunicador visual y gestor cultural.

Cuando se usa la inteligencia artificial para crear la imagen de una comunidad, se pierde entonces la posibilidad de que sus integrantes se sientan identificados en ellas, dice un diseñador que ha estado vinculado al Ministerio de Cultura y pidió reservar su identidad. Para él, se trata de una falta de respeto hacia los territorios porque se pasa por encima de los procesos que, por ejemplo, se realizan en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI). “Es como desmeritar el trabajo que se hace allá. Es importante tomarse la tarea de hablar con ellos, de entenderlos, de usar fotos, así sean de mala calidad, pero son fotos reales muchas veces tomadas por ellos, y a partir de ahí crear el diseño”, señala.

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Esa necesidad de representación responde, además, a la urgencia de poner las comunicaciones al servicio de la gente. Juan José Cuéllar, quien trabajó hasta hace un mes en el equipo de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional, dice que “las comunicaciones deben estar para la gente, para la ciudadanía. Deben estar también para imaginar, crear, informar, ojalá inspirar, ojalá ser autocríticas Las instituciones están dejando de lado la razón por la que nos comunicamos, que es ser comunidad, leer, escuchar, contar”.

El Espectador buscó una entrevista con el Ministerio de Cultura sobre el tema, pero la indicación sigue siendo la misma: por orden presidencial no se puede.

La pérdida de lo artesanal

Una de las primeras discusiones alrededor de la estética de la IA en la cultura, después de la posesión del presidente De la Espriella, tuvo lugar en octubre, con el estand de Colombia en la Feria del Libro de Fráncfort: un fondo azul oscuro, un colibrí, la bandera de Colombia en movimiento, un libro abierto y, en letras grandes y mayúsculas, “LA PATRIA MILAGRO” (ver foto principal del artículo).

La editorial Laguna Libros dijo entonces que sentía vergüenza. “El país venía de contratar excelentes estudios gráficos, presentar imágenes que evocaban a La Vorágine o a las escritoras colombianas y ganar premios en Guadalajara por los diseños expositivos”, escribió.

Días después, una funcionaria de la Biblioteca Nacional le contó a este diario que la historia podría repetirse para la Feria del Libro de Guadalajara. Según explicó, la institución había contratado a una diseñadora mexicana con la que había trabajado en años anteriores. “La diseñadora presentó una propuesta de estand para aprobación, pero a Julia Daza no le gustó porque le parecía muy simple. Le pidió a la IA un estand con las cosas más cliché, que tuviera una orquídea, el Valle del Cocora, una frase de Gabriel García Márquez y la IA le soltó un diseño. Después nos reunimos con la diseñadora mexicana, que nos ha hecho ganar premios con lo que llevamos, y le dijo ‘Yo quiero un estand así’. Es un irrespeto por el trabajo de los demás”, relató. El Espectador conoció, además, que la exfuncionaria habría sugerido traducir un libro con IA.

Para el diseñador contactado por este diario, la forma en la que las diferentes instituciones usan esa herramienta es un reflejo del desconocimiento de quienes las lideran que, además, atropella el trabajo artesanal que hay detrás de una pieza y los procesos que implica desarrollar una propuesta. “Estamos confiando tanto en la IA que dejamos de lado la investigación, el desarrollo del proceso creativo en el que se explica por qué una cosa funciona más que otra”, advierte.

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Aunque reconoce que la herramienta puede ser útil para procesos como mejorar la calidad de una imagen, insiste en que su uso no debería llevar a aceptar sin cuestionamientos los resultados que produce. “No se puede quitar el criterio de un diseñador. Cuando se hace eso se irrespeta el trabajo de los diseñadores, porque se está usando el concepto de la IA sin tomar en cuenta por qué un diseñador llegó a un resultado distinto”. Es en ese conocimiento, en el factor humano, donde se pueden detectar errores en las imágenes generadas con IA, “como que en el escudo, por ejemplo, en lugar del cóndor aparezca un águila, que no tiene nada que ver”, dice el diseñador.

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De hecho, una guía de ética en IA que se encuentra en la página del MinTic para entidades públicas, de 2025, advierte que esa herramienta pueden generar resultados sesgados o inexactos y plantea que haya supervisión humana y responsabilidad por los resultados, aunque el documento no se refiere específicamente al sector cultural ni a la comunicación institucional.

Otra diseñadora que trabajó para el Ministerio de Cultura durante la administración pasada, y que también pidió reserva de su nombre, reconoce que la inteligencia artificial puede ser útil para algunos procesos, sobre todo para quienes no tienen conocimientos de diseño o no cuentan con los recursos para contratar a una persona que elabore sus piezas. Sin embargo, considera que ese no debería ser el caso de instituciones vinculadas al sector creativo. “Es muy difícil que una entidad pública no tenga los recursos. Cuando yo estaba en el ministerio, había un equipo de creativos y diseñadores muy grande, no sé si todavía es así. Pero si no lo es, creo que de entrada debería leerse más como un mensaje de no querer invertir en un diseñador que tenga un proceso de conceptualización, un proceso mucho más largo de diseño”, afirma.

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Una comunicación sin alma

Desde el 15 de noviembre, cuando se cumplieron los 100 días del Gobierno de De la Espriella, una serie de publicaciones circuló en las redes sociales del Ministerio de Cultura, del Caro y Cuervo y de la Biblioteca Nacional. Una vez más, el fondo azul degradado, la bandera (esta vez pequeña) en movimiento y las letras doradas marcaron la identidad visual de las piezas.

Son recursos que se repiten y que, para Gutiérrez, son frívolos: “Es una bandera digitalizada, generada, pero que no transmite absolutamente ningún valor de identidad, que es lo que a mí me parece realmente más preocupante. Es el uso excesivo de cenefas, esa carga que es muy propia de la homogeneidad de la inteligencia artificial, y que termina creando una imagen sin alma. Todo ese azul oscuro tiene una cadena de valores conservadores que son propios del discurso, pero que no tienen nada que ver con la identidad de Colombia. ¿Cuál es el problema? Que una institución cultural debería justamente ser lo contrario”, afirma.

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Para Cuéllar, el problema está en reducir la comunicación institucional a una suma de elementos formales y recursos que se repiten de una pieza a otra. “No basta con tener un encabezado, una descripción sin errores de ortografía, una fecha, una hora, un lugar y unos logos. No basta con una tipografía que contraste, una paleta de colores armónica, una fotografía de un político, una persona bailando, un niño leyendo o un destacado con cifras. La inteligencia artificial en las comunicaciones institucionales hace eso: aquello que basta, y por eso todo se parece a sí mismo; cree que la comunicación consiste en estímulos y respuestas, en la alternancia mecánica de datos enviados y recibidos. ‘Likes’, ‘engagement’, ‘awareness’. Las comunicaciones institucionales, en este y otros gobiernos y en otros países, se ha convertido en una plataforma de rostros, cantos al ego de sus directores, aplausos en una sala vacía. Demostrar gestión, dicen”, afirma.

Es una “suerte de oda al yo”, dice Gutiérrez; también una repetición de fórmulas y una búsqueda de resultados inmediatos que terminan por dejar poco espacio para los procesos que dan sentido a una comunicación cultural. Frente a esa lógica, el gestor cultural hace un llamado a recuperar el tiempo de la creación, el trabajo analógico y las prácticas artísticas y artesanales que nacen en los territorios: “La inmediatez de la inteligencia artificial responde al sistema. Estamos en un sistema que necesita vender más, que necesita publicitar más, que necesita publicar, publicar y publicar. En el proceso creativo hay que darle un lugar y un reconocimiento también a lo colectivo y a la identidad”.

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