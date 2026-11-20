El Ministerio de Cultura publicó su Informe Sectorial de Rendición de Cuentas 2026, un documento de 153 páginas en el que se presentan los avances, resultados y desafíos de la gestión del sector desde 1 de enero de este año. El balance incluye al Ministerio, a la Biblioteca Nacional y al Museo Nacional, así como a las entidades adscritas que son el Archivo General de la Nación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Instituto Caro y Cuervo. Debido al cambio de Gobierno en agosto, el informe se divide en tres momentos:…

El Ministerio de Cultura publicó su Informe Sectorial de Rendición de Cuentas 2026, un documento de 153 páginas en el que se presentan los avances, resultados y desafíos de la gestión del sector desde 1 de enero de este año. El balance incluye al Ministerio, a la Biblioteca Nacional y al Museo Nacional, así como a las entidades adscritas que son el Archivo General de la Nación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Instituto Caro y Cuervo. Debido al cambio de Gobierno en agosto, el informe se divide en tres momentos: los resultados del 1 de enero al 7 de agosto, los avances del 8 de agosto al 15 de octubre y las proyecciones hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo con el Ministerio, la administración de la ministra Paola Holguín revisó el estado institucional, financiero y operativo de la entidad al asumir su dirección, que se hizo sin un empalme con la administración anterior por decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Esa revisión, según indicó, identificó asuntos que requerían atención prioritaria en contratación, obligaciones pendientes, ejecución presupuestal e infraestructura cultural, y las alertas sobre posibles irregularidades se pusieron en conocimiento de los organismos competentes. La cartera también señaló que gestionó con el Ministerio de Hacienda recursos adicionales de caja para pagar compromisos pendientes con artistas, creadores, gestores y organizaciones beneficiarias de los programas de estímulos y concertación.

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Ese desafío que menciona el informe fue el origen de una de las primeras polémicas del sector desde la llegada de Holguín al ministerio. En septiembre, la ministra Holguín habló de una deuda de COP 185.000 millones heredada del gobierno anterior, con la que el Gobierno justificó la suspensión, por primera vez en su historia, de los Premios y Reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos. La decisión dejó sin evaluación a más de 1.300 propuestas y provocó el 21 de septiembre la primera protesta del sector cultural frente a la cartera contra la gestión de este Gobierno. El Ministerio explicó entonces que no contaba con el personal técnico necesario, y a eso se sumaron los reclamos por el atraso en el pago de becas y estímulos ya otorgados. Además, después suspendió para este año el Programa Nacional de Concertación Cultural.

En medio de los reclamos por la falta de pagos, el Ministerio señaló el pasado 4 de noviembre que ha desembolsado más de COP 63.000 millones para saldar deudas con artistas, creadores, gestores y organizaciones culturales de varias regiones. Según su balance, COP 33.000 millones llegaron a 1.940 beneficiarios, un pago que ya había informado en octubre, y los COP 30.000 millones restantes cubren contratos que llevaban pendientes desde mayo, antes del cambio de Gobierno. La entidad dijo que con esto busca normalizar los pagos y recuperar la confianza del sector. El informe de rendición de cuentas reconoce que normalizar los pagos fue uno de los principales desafíos, pero no menciona la deuda de COP 185.000 millones.

Ya está publicado el Informe de Rendición de Cuentas 2026, y queremos compartir contigo los avances y desafíos del sector durante este año. Conoce el informe, revisa los resultados y haz parte de este ejercicio de diálogo con la ciudadanía dejando tus preguntas, comentarios y… pic.twitter.com/ZP0rdihDqG — MinCultura Colombia (@mincultura) November 19, 2026

Patrimonio, atención a la emergencia y otros resultados que reporta el Ministerio

Los resultados que el informe reporta en la primera parte de este año, durante la administración de Gustavo Petro, se concentran en la formación artística y el patrimonio. Según el documento, “mediante convenios con seis universidades públicas y la Fundación Nacional Batuta, se asignaron 475.038 cupos de formación artística en 2.581 establecimientos educativos de 757 municipios de los 32 departamentos, con la participación de 3.947 artistas formadores y una ejecución superior a COP 60.465 millones”.

En cuanto a patrimonio, la rendición de cuentas reporta la entrega de la intervención de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en Concepción (Antioquia), cuatro nuevas manifestaciones en la lista de patrimonio inmaterial, que llegó a 33, y 201 acreditaciones bajo la Ley del Viche. Además, señala la declaratoria del Cristo Mutilado de Bojayá como bien de interés cultural, firmada el 6 de agosto.

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Después del 7 de agosto, el informe presenta como prioridad la respuesta al sismo del 10 de agosto, que califica de “prioridad transversal”. El Ministerio, junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGR), identificó a más de 4.000 gestores y creadores damnificados, y la Dirección de Patrimonio reportó afectaciones en 73 de los 378 bienes de interés cultural del ámbito nacional ubicados en los siete departamentos afectados. Para atender la emergencia, la entidad expidió la Resolución 0536 de 2026, apoyó la circulación de 226 artistas en 15 teatros con una inversión de COP 429 millones y obtuvo la aprobación de cooperación internacional, entre ella 49.000 dólares de la fundación ALIPH para recuperar los murales de Hernando Tejada en Cali,

Entre agosto y octubre, por su parte, el reporte muestra sobre todo programas que siguieron en marcha como 2.900 solicitudes atendidas en cine, un diplomado que llegó a 591 productores radiales de 200 emisoras comunitarias, una alianza del Archivo General de la Nación con el SENA para certificar competencias laborales en archivos y la contribución del Ministerio al Mapa de Lenguas Nativas, publicado el 8 de octubre. En el Plan Nacional de Desarrollo, dice el documento, nueve de los diez indicadores a cargo del sector alcanzaron el 100 %, con un avance promedio de 98,33 %. Sin embargo, esa cifra es acumulada del cuatrienio y no corresponde solo a 2026.

Los resultados del segundo periodo son tanto procesos terminadas como ptrps que apenas arrancan. Entre lo concluido, según el documento, está la Casa de la Cultura Rrom en Sabanalarga (Atlántico), que culminó entre el 8 de agosto y el 15 de octubre, y las 16 experiencias de investigación-creación del programa Artes y Saberes PDET, que cerraron con muestras ante las comunidades.

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Otros resultados siguen a medio camino. El British Council aprobó 250.000 libras el 19 de octubre para recuperar el patrimonio afectado por el sismo, pero el informe aclara que “la ejecución está pendiente” mientras el Museo Nacional y la entidad definen qué bienes se intervendrán. Los recursos de ALIPH aparcen como aprobados, con la ejecución sin iniciar. El Banco de Contenidos del patrimonio audiovisual había normalizado 4.641 de sus 11.636 recursos, es decir, el 40%, y en el Museo Santa Clara solo se tramitó la autorización para intervenir el mural Arcángeles, con la obra prevista para el último trimestre.

Los constantes anuncios sobre inversión y recursos para el patrimonio han generado la sensación de que otros sectores de la cultura han sido dejados por fuera. “El Ministerio ha concentrado todos sus esfuerzos en los bienes de interés cultural (BIC)”, dijo a este diario hace una semana una fuente que conoce de cerca los procesos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) y de las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI).

Si bien el informe registró acciones para las bibliotecas afectadas, como asistencia técnica a las redes departamentales y municipales, guías con recomendaciones para revisar los daños y para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo, y un plan de contingencia que incluye alianzas con universidades, campañas con el sector empresarial y gestiones ante la cooperación internacional, desde el sector se ha venido reclamando más atención y claridad sobre el estado de esos espacios. Solo hasta el pasado 14 de noviembre se conoció un balance actualizado de las bibliotecas que permanecen cerradas y un plan de contingencia para recuperarlas.

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