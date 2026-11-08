Anne Carson y el porvenir de los clásicos

Hay una clara defensa en premiar a quien lee y traduce lenguas muertas. Hace un mes, cuando la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura 2026 a la canadiense Anne Carson, hizo mucho más que celebrar una “obra audaz e inventiva”. Al encumbrar a una poeta, ensayista, traductora y profesora de griego antiguo que ha pasado medio siglo inclinada sobre textos del 500 a. C., el Nobel reivindicó una disciplina amenazada actualmente por el utilitarismo moderno, los recortes universitarios y el desprestigio del pensamiento crítico. El…

Hay una clara defensa en premiar a quien lee y traduce lenguas muertas. Hace un mes, cuando la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura 2026 a la canadiense Anne Carson, hizo mucho más que celebrar una “obra audaz e inventiva”. Al encumbrar a una poeta, ensayista, traductora y profesora de griego antiguo que ha pasado medio siglo inclinada sobre textos del 500 a. C., el Nobel reivindicó una disciplina amenazada actualmente por el utilitarismo moderno, los recortes universitarios y el desprestigio del pensamiento crítico. El galardón no arrojó a la cara una pregunta ineludible: ¿para qué leer hoy a los clásicos? La obra de Carson es, en sí misma, la respuesta. Y para desconcierto de muchos no tiene que ver con la nostalgia.

Para Carson, los clásicos no son estatuas enterradas en el pasado: blancos, completos, ejemplares, subidos a un pedestal del que solo se extraen respuestas muertas. En este sentido, la autora se posiciona desde el principio como una lectora fuera de lo común, pues considera que estas obras no pertenecen a un pasado petrificado, sino a una etapa poética e imaginativa del pensamiento humano que resurge —y se hace vital— precisamente cuando la razón moderna se vuelve demasiado fría, algorítmica o rígida.

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La Nobel de Literatura 2026 parte de una premisa material: lo que conservamos de la antigüedad, en gran parte, son restos. De Safo nos queda un solo poema intacto y cientos de líneas sueltas; de Estesícoro, unos pocos versos; de la mayoría de las tragedias, apenas el título. La escritura de Carson trabaja con este interés confesado por el “residuo”, en lugar de disimularlo.

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Una advertencia para el lector interesado en este Nobel es que, sin duda, su escritura desconcierta. Lo primero que encontrará es que no sabe qué está leyendo: si un poema, una clase, una confesión o una nota al margen. Hay espacios en blanco, citas eruditas junto a bromas, frases que se interrumpen. No obstante, no hace falta saber griego o haber leído a sus fuentes para acercarse y disfrutar esta obra, pues, de entrada, lo que realmente importa es la curiosidad con la que se lee.

En Eros el dulce-amargo (1986), Carson parte de una lectura meticulosa de el Banquete de Platón y sobre todo de una sola palabra de Safo, glukupikron (γλυκύπικρον), y de esto arma una teoría: el deseo es una figura de tres puntas entre el que ama, lo amado y la distancia que los separa.

Autobiografía de rojo (1998) es una novela en verso en la que reinventa el mito griego de Hércules y Gerión. En esta obra, Carson toma a Gerión, el monstruo rojo y alado que Hércules mata en uno de sus doce trabajos, y lo convierte en un niño tímido de nuestra época. Su Gerión sufre en su casa, se enamora perdidamente de un joven llamado Heracles y encuentra en la fotografía una forma de contar su propia vida. En vez de matarlo, Heracles le rompe el corazón. Es un libro breve y, a pesar de no ser una novela convencional, es muy accesible. Habla de sentirse distinto, del primer amor, del daño y de cómo el arte ayuda a darle forma a lo que nos pasa.

En Nox (2010), la elegía por su hermano Michael se arma sobre el poema 101 de Catulo, traducido palabra por palabra como quien abre un diccionario. Y convertido en un libro-objeto con forma de acordeón de papel guardado en una caja.

En Si no, el invierno, encontramos su versión de Safo, donde marca con corchetes cada lugar donde el papiro se rompió. No rellena, no adivina, no embellece. Deja el silencio a la vista y nos obliga a leerlo. Así mismo, sus versiones de Sófocles y Eurípides hacen lo contrario de la reverencia: discuten con el original, lo desordenan, lo traen a un inglés seco y actual. Acá vemos con claridad cómo la traducción deja de ser un servicio y pasa a ser un género.

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La puerta más hospitalaria es Autobiografía de rojo: tiene personajes, una historia de amor y un volcán. Quien prefiera las ideas puede empezar por Eros el dulce-amargo, que se lee como un ensayo poético sobre por qué queremos lo que queremos. Si no, el invierno pide otra cosa: abrirlo en cualquier página y quedarse un rato. Nox conviene dejarlo para después, cuando ya se le tenga confianza.

La fascinación con la que Carson lee a los clásicos radica en que formularon antes, y con una nitidez que todavía incomoda, las preguntas que seguimos sin resolver. ¿Qué le hace el deseo a quien desea? ¿Qué se le debe a un hermano muerto? ¿Quién entierra a los vencidos? Las troyanas de Eurípides —repartidas como botín entre los vencedores— y Antígona frente a Creonte son ejemplo de cómo dicen algo que entiende de inmediato cualquier país que cuente por miles a sus desaparecidos. Ese es el punto, que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir.

Hoy por hoy, nos enfrentamos a vivir en la inmediatez, donde una máquina devuelve en segundos una versión aceptable de cualquier texto y en la que el saber se mide por su rendimiento. Dedicar años a un verso de Safo es, en ese caudal, como un pez que nada contracorriente. No contra la técnica, sino contra la idea de que comprender es lo mismo que procesar. Defiende la lentitud, la duda y la atención a lo que una palabra dice o no después o antes que otra. Que el Nobel haya recaído en una profesora de griego es un recordatorio oportuno para el mundo entero sobre la importancia que tiene dedicar años a aprender una lengua muerta para leer restos que, lejos de ser una disolución, son una unidad en la que algo aún germina y es suficiente para hablar nuestro mismo idioma. Solo faltan más personas como Anne Carson que sepan oírlo.

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