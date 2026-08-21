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La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia: 90 años haciendo historia musical

Para celebrar nueve décadas de existencia, la OSNC realizará un concierto hoy en el Teatro Colón a las 7:30 p. m. con parte del repertorio que interpretaron en su primera grabación discográfica. Esta es la historia detrás de la agrupación.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
21 de agosto de 2026 - 12:14 p. m.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia ha ganado dos Latin Grammy, uno con Fonseca en 2014 y otro con el Grupo Niche en 2023.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia ha ganado dos Latin Grammy, uno con Fonseca en 2014 y otro con el Grupo Niche en 2023.
Foto: Biblioteca OSNC

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia está de fiesta. Con 90 años de historia, esta organización celebrará con un concierto hoy en el Teatro Colón donde interpretarán obras que hicieron parte de la primera producción discográfica de la orquesta. Aunque la orquesta ha sido reconocida a lo largo de sus nueve décadas de existencia, su historia es un poco más extensa.

La música sinfónica llegó a suelos colombianos durante el siglo XIX. En 1846 se creó la Sociedad Filarmónica, que en sus 11 años de existencia “ logró consolidar un importante...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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