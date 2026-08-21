La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia: 90 años haciendo historia musical

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia ha ganado dos Latin Grammy, uno con Fonseca en 2014 y otro con el Grupo Niche en 2023. Foto: Biblioteca OSNC

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia está de fiesta. Con 90 años de historia, esta organización celebrará con un concierto hoy en el Teatro Colón donde interpretarán obras que hicieron parte de la primera producción discográfica de la orquesta. Aunque la orquesta ha sido reconocida a lo largo de sus nueve décadas de existencia, su historia es un poco más extensa.

La música sinfónica llegó a suelos colombianos durante el siglo XIX. En 1846 se creó la Sociedad Filarmónica, que en sus 11 años de existencia “ logró consolidar un importante...