Los perfiles de Londoño: Harry Kane: el arte de hacer goles  sin hacer ruido

El fútbol tiene bailarines, velocistas, acróbatas, magos y poetas, o ingenieros, como Kane, un delantero que no gambetea cinco adversarios «en un mosaico» ni corre cincuenta metros en siete segundos, pero encuentra espacios, intuye los movimientos de los suyos y de los rivales y define con una eficacia implacable. Es un delantero de movimientos sobrios, económicos, pero detrás de esa economía hay una inteligencia singular. Combina la fuerza del nueve con la visión del diez, y el instinto del cazador con la paciencia del estratega. El 26 de…

El fútbol tiene bailarines, velocistas, acróbatas, magos y poetas, o ingenieros, como Kane, un delantero que no gambetea cinco adversarios «en un mosaico» ni corre cincuenta metros en siete segundos, pero encuentra espacios, intuye los movimientos de los suyos y de los rivales y define con una eficacia implacable. Es un delantero de movimientos sobrios, económicos, pero detrás de esa economía hay una inteligencia singular. Combina la fuerza del nueve con la visión del diez, y el instinto del cazador con la paciencia del estratega. El 26 de octubre, después de una temporada memorable, recibió el Balón de Oro dejando en el camino a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Fue una victoria del silencio sobre el estrépito, dijo un crítico.

Harry Edward Kane nació el 28 de julio de 1993 en Walthamstow, al este de Londres, y creció en Chingford, en una familia donde el fútbol era una religión doméstica. A los cinco años ya tenía claro que sería futbolista. No fue uno de esos niños prodigio que deslumbran desde la cuna. El Arsenal lo rechazó cuando tenía ocho años y durante su adolescencia pasó por equipos modestos, lejos de los estadios iluminados y de las grandes ceremonias. Llegó a las divisiones menores del Tottenham en 2004 y después de varios préstamos a clubes menores encontró su lugar. El camino fue largo pero le enseñó algo que los prodigios suelen ignorar: que el talento necesita paciencia y que la grandeza también se aprende.

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Su irrupción ocurrió en la temporada 2014-2015, cuando Mauricio Pochettino le dio continuidad en el Tottenham y Kane respondió marcando treinta y un goles. Tenía veintiún años. Poco después debutó con la selección inglesa y anotó a los 79 segundos de ingresar al campo y empezó una carrera rutilante cuyo sello es la regularidad. Ganó tres veces la Bota de Oro de la Premier League y se convirtió en el máximo goleador histórico del Tottenham, con 280 anotaciones. Sin embargo, durante años su historia tuvo un sino trágico: era uno de los mejores delanteros del mundo, pero jugaba en un equipo que parecía condenado a perder las finales. En 2019 perdió 2-0 la UEFA Champions League con el Liverpool, y en 2021 perdió 1-0 la Copa de la Liga / Carabao Cup con el Manchester City, para citar solo las grandes derrotas de los últimos años. (El Tottenham también perdió la Supercopa UEFA del 2025 ante el PSG, 5-6 en la tanda de penales, pero ya Kane jugaba en el Bayern de Múnich).

En agosto de 2023 se marchó al Bayern, que pagó cerca de cien millones de euros por su fichaje. Era una operación que tenía algo de apuesta y algo de rescate. El club alemán contrataba a un goleador que necesitaba añadir títulos a su biografía. En su primera temporada marcó 36 goles en la Bundesliga, pero el Bayern terminó sin trofeos. La espera concluyó en 2025, cuando conquistó el campeonato alemán. La temporada siguiente fue la de su consagración: ganó tres títulos nacionales, anotó 73 goles si sumamos los que convirtió con su club y con la selección inglesa, y consiguió la Bota de Oro europea. En el Mundial de 2026, como capitán de Inglaterra, marcó seis tantos, condujo a su equipo al tercer lugar y se convirtió en el máximo goleador histórico de su selección.

Recibió el mayor galardón del fútbol, el Balón de Oro, el 26 de octubre. La elección no era sencilla. Mbappé tenía cifras deslumbrantes, la aureola de estrella del Real Madrid y la copa de los subcampeones del mundo; Yamal, con apenas diecinueve años, representaba la insolencia y la imaginación de una generación nueva; su manera de encarar a los defensores, con una actitud corporal casi insultante. Su influencia en el Barcelona lo convirtieron en un candidato muy opcionado. Pero Kane ganó la apuesta con un póker de ases: goles, títulos, regularidad y juego colectivo: no espera la pelota en el área, baja a buscarla, organiza ataques, asiste a sus compañeros y aparece al momento de la definición. Es un nueve que piensa como un diez. La distinción premió sus goles, su talento y el juego limpio.

Conviene detenerse en las distintas formas de inteligencia que representan algunos grandes futbolistas. Messi desafía las leyes del espacio y del equilibrio con su baja estatura y su prodigiosa capacidad para cambiar de dirección; Cristiano Ronaldo convirtió el atletismo, la disciplina y el hambre de récords en una máquina de ganar; Yamal hace de la gambeta y la insolencia juvenil un sello que seduce; Mbappe conjuga velocidad y potencia; Imprevisible, Dembélé improvisa magistralmente por ambas bandas. Kane pertenece a otra familia: la de los jugadores que tienen más cálculo que brillo. No es un poeta, es un ingeniero. No es el 10 que deja un reguero de defensas confundidos en el camino: es el 9-10 que intuye dónde puede haber un resquicio en esas tupidas murallas de la defensa moderna, y llega allí una fracción de segundo antes que nadie. Kane encarna, en el fútbol, el espíritu filosófico inglés: es un pragmático en toda la línea.

Hay una jugada que resume el control y la fuerza kaneanas. Ocurrió el 22 de noviembre de 2024, en el Allianz Arena, durante un partido entre el Bayern y el Augsburgo que terminó 3-0. Kane marcó los tres goles, y el último fue una obra maestra que la televisión alemana calificó como el gol del año. Se jugaba el minuto 90 + 5. León Goretzka envió, desde una posición retrasada, un balón largo hacia el área que describió una parábola perfecta pero encontró a Kane en una posición incómoda –estaba de espaldas, o casi de espaldas a la portería–. Sin embargo, él calculó en fracciones de segundo la velocidad del balón, su trayectoria, la posición del defensor y la salida del arquero Nediljko Labrović. Entonces levantó la pierna derecha hasta el cielo y, con una elasticidad sorprendente para un hombre de su estatura, paró la pelota en el aire con el empeine, la amortiguó y la dejó a la altura exacta de su cabeza. No la dejó caer. No necesitó acomodarla. El primer movimiento preparó el segundo. Echó el cuerpo y remató de cabeza hacia abajo, lejos del arquero. Dos contactos, dos operaciones de una precisión matemática. El balón llegó desde el cielo y Kane lo recibió como si lo hubiera esperado desde siempre.

Hay anotaciones que parecen fruto de la inspiración y otras que son evidentemente producto de la repetición (por ejemplo los tiros libres de Messi o los amagues de Yamal hacia el fondo para enganchar hacia dentro y tirar una «rosca» mortal al vértice superior del segundo palo). El gol de Kane fue un acto inspirado que reunió la técnica del control dirigido y la maestría de la definición.

Kane no tiene nada impostado. Es un hombre tranquilo, natural. No es «una marca», no ha construido un personaje. Es él mismo, simplemente Kane. Mide 1,88 metros, tiene una complexión fuerte y un rostro sereno, casi inalterable. Es reservado, modesto y se siente más cómodo con la pelota que con los micrófonos. Conoció en el colegio a Kate Goodland, su novia desde la adolescencia y su esposa desde 2019. Tienen cuatro hijos. Su hermano Charlie es su representante. Le gustan el golf, los paseos, el fútbol americano y la vida familiar. Incluso ha dicho que le gustaría probar suerte como pateador de la NFL cuando termine su carrera. Jorge Barraza lo llama «Harry el Limpio», una expresión que sirve tanto para describir su juego como su carácter. Es un futbolista que no molesta a nadie, si exceptuamos a los arqueros. (Barraza juega subliminalmente con «Harry el sucio», la película donde Clint Eastwood inaugura el carácter del policía moderno: el que combate el mal pasándose por la faja algunas normas éticas).

Pero no hay que confundir su serenidad con mansedumbre. Kane es un competidor feroz. Simplemente no necesita anunciarlo. En una época en que algunos futbolistas dedican tanto esfuerzo a construir su imagen, él se limita a jugar futbol. No tiene la gestualidad teatral de otros astros. Su fútbol es hermosamente simple. Cada movimiento suyo tiene una razón pragmática y cada gol parece la conclusión lógica de un razonamiento que el rival no pudo descifrar.

Si Messi es el hombre que se mueve en las grietas del espacio-tiempo, Kane opera mediante un olfato agudísimo que le descubre las grietas de la defensa. Messi desordena el mundo con el regate; Kane lo ordena con el cálculo. Messi viola las leyes de la física; Kane las conoce como la palma de su mano y sabe aprovecharlas. Hace del fútbol un oficio y del oficio un arte.

Durante años fue un goleador temible sin títulos importantes. Después llegaron las copas y ahora el Balón de Oro, pero su esencia está intacta. Sigue siendo un señor reservado de Londres, el esposo, el padre de familia, el aficionado al golf y al fútbol americano. El señor que madruga, toma su mochila, saluda a los vecinos, se marcha al trabajo, escribe una página definitiva del fútbol y regresa a su casa al caer la tarde. Ha demostrado que no es necesaria una gran puesta en escena, que es suficiente conocer el oficio y ejecutarlo en el instante preciso. Kane marca goles sin hacer ruido y quizá esa es su lección: se puede conquistar el mundo sin levantar la voz.

La opinión de los técnicos

Los mejores técnicos del mundo han elogiado su carácter y sus condiciones. Pep Guardiola, que intentó llevarlo al Manchester City, lo considera uno de los mejores delanteros que ha visto en su vida, «un delantero moderno, capaz de rematar con las dos piernas, proteger la pelota, asociarse y resolver cualquier situación dentro del área». Mauricio Pochettino, el hombre que le abrió las puertas de la titularidad en el Tottenham, fue todavía más lejos: lo llamó el mejor delantero del mundo y destacó que no era solamente un definidor, sino también un futbolista capaz de leer muy bien los partidos, tirarse atrás, organizar el juego y adaptarse a cualquier sistema. Thomas Tuchel lo consideró el delantero perfecto para el Bayern. Vincent Kompany, su actual entrenador, admira su disciplina y su disposición a trabajar para el equipo, incluso cuando el gol se le resiste.

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