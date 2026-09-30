Murió Gonzalo Suárez, director de "Remando al viento" y ganador de siete Goyas

Suárez, nacido en Oviedo (norte de España) en 1934, fue también actor y periodista deportivo, y recibió durante su carrera innumerables premios, como el Nacional de Cinematografía en España y el Goya a mejor dirección por ‘Remando al viento’ (1988). En la última edición de los Premios Goya, celebrada el pasado 28 de febrero en Barcelona, recibió el galardón de honor por su trayectoria.

El escritor, guionista y director de cine español Gonzalo Suárez falleció este martes en su domicilio de Madrid a los 92 años, informaron fuentes de su familia.

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“Aprendí a no llegar. Quizá tiene que ver con mi escapada del éxito. Lo cierto es que tengo la impresión de que no he llegado y que por eso he venido haciendo tantas cosas”, decía sobre su carrera que definía como "de suerte y no de éxito".

El director de cintas como ‘El detective y la muerte’ (1994) apostó siempre por la imaginación y la fantasía y por un cine inspirado en la literatura. También llevó a la pequeña pantalla grandes obras como ‘Los pazos de Ulloa’, de Emilia Pardo Bazán, o ‘La Regenta’, de Leopoldo Alas ‘Clarín’.

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Nacido en Oviedo, a los dos años su familia se trasladó a Madrid por el trabajo de su padre, catedrático de francés. En la capital española pasarían la Guerra Civil (1936-1939) y una dura posguerra, al ser represaliado su progenitor por ser republicano. A pesar de que se le recuerda por sus filmes, Suárez creó hacia 1960 un alias, Martín Girard, bajo el que escribió crónicas deportivas.

“Uno no deja de ser periodista nunca. Aunque soy un hombre de ficción: opté por ella porque no me gusta la realidad de las guerras y las bombas, y sigue sin gustarme, lo que me gustaría es volver a ser yo el entrevistador. Del periodismo, me gusta la entrevista”, dijo en una entrevista concedida a El País.

Según reportó el diario español, Suárez había sido educado por su padre, quien fue catedrático de francés y había sido apartado de su cargo por haber sido socialista. Luego, el futuro periodista y cineasta entró al Liceo Francés en Madrid. Estudió filosofía y letras y se dedicó un tiempo a la pintura y al teatro. Sin embargo, partió con rumbo a París y se quedó a vivir allí unos años. Cuando regresó a España en 1958, comenzó a publicar sus crónicas deportivas en La Vanguardia y El Noticiero Universal. “Todo empezó con una entrevista a Helenio Herrera, para el que hacía informes cuando entrenaba al Inter. Iba todas las semanas a Milán haciendo escala en Niza. Contribuí a que el Inter ganara dos Copas de Europa. Iba a los campos rivales y la gente me tiraba monedinas porque me veía escribiendo. Era sospechoso. Sigo siéndolo, pero ahora no sé de qué”, dijo.

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En los años 70 dirigió ‘Morbo’, con Ana Belén y Víctor Manuel, pareja que repitió en ‘Al diablo, con amor’, y sus versiones de los clásicos ‘La Regenta’, ‘Beatriz’ o ‘La parranda’. Abrió la década de los años 80 con ‘Epílogo’ (1984), galardonado en Cannes y Río de Janeiro con los premios de la Juventud y Especial del Jurado, respectivamente.

Por su reconocida película ‘Remando al viento’, la biografía de la escritora Mary Shelley, que interpretaron Lizzy McInerney, Hugh Grant, José Luis Gómez o Elizabeth Hurley, recibió la Concha de Plata del Festival de San Sebastián y siete Goyas —incluidos Mejor Película y Mejor Dirección—, entre otros muchos reconocimientos. En los 90 hizo la insólita adaptación ‘Don Juan en los infiernos’ (1991), Premio Europa Cinema a la contribución técnico-artística del Festival de Viareggio (Italia).

Rodó ‘El detective y la muerte’ en 1994, seleccionada en Francia dentro del cuarteto de las mejores europeas del año. Continuó con ‘El portero’ (2000), ‘Arsénico, por favor’ (2002); ‘El genio tranquilo’ (2005) y ‘Oviedo Express’ (2007), con Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú, Carmelo Gómez y Jorge Sanz. Tras un silencio de doce años, en 2019 estrenó ‘El sueño de Malinche’, sobre la llegada de Hernán Cortés a México.

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Ante la dificultad de financiar el cine que le gustaba hacer, se volcó en la escritura, sobre todo en los últimos años. Es autor de decenas de novelas y libros de relatos y crónicas, entre los que destacan ‘El caso de las cabezas cortadas’, ‘La suela de mis zapatos’, ‘El cementerio azul’, ‘Con el cielo a cuestas’, ‘La musa intusa’ o ‘Ciudadano Sade’.

Entre los galardones que recibió destacan el Premio Nacional de Cinematografía (1991), la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (2016), Caballero de las Artes y las Letras de Francia (1997) y Medalla de Oro de Bellas Artes (1990).