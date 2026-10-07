 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El reto de la cultura en nuevo Plan Nacional de Desarrollo: estar no es suficiente (Opinión)

Con los diálogos regionales que comenzaron este 6 de octubre y la formulación del nuevo PND en marcha, la política cultural debe revisar cómo mide sus resultados. Además de la cobertura y la ejecución presupuestal, el Plan debería considerar la capacidad que queda en los territorios para sostener sus propios procesos culturales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Guillermo Alfonso Forero Medina*
AME8946. BOGOTÁ (COLOMBIA), 19/09/2026.- Una persona lee un libro este miércoles en la biblioteca del Centro Felicidad Chapinero, en Bogotá (Colombia). Bogotá celebra los 25 años de su Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BiblioRed), la mayor de Colombia, con el Premio de Alfabetización Rey Sejong de la Unesco, que reconoce su esfuerzo por fomentar la lectura y escritura desde una perspectiva intercultural, multilingüe e incluyente. EFE/ Carlos Ortega
El acceso y ejercicio de los derechos culturales depende de las condiciones y capacidades de cada municipio. Imagen de referencia.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Dos niños pueden nacer el mismo día en municipios distintos de Colombia y tener reconocidos exactamente los mismos derechos culturales, aunque las condiciones para ejercerlos sean muy diferentes. Ninguno eligió el lugar en el que comenzará su vida y, sin embargo, esa circunstancia influirá en la manera como cada uno conocerá su historia, descubrirá los saberes de su comunidad y encontrará espacios para expresar lo que piensa, recuerda y crea. Uno puede crecer donde la biblioteca permanece abierta, existen procesos que continúan más allá de…

Por Guillermo Alfonso Forero Medina*

Conoce más

Temas recomendados:

Cultura

Departamento Nacional de Planeación

Minculturas

Ministerio de Culturas

Plan Nacional de Desarrollo

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido