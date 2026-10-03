Durante mucho tiempo, el clásico británico ha sido popular en China y ya era una lectura recomendada para los escolares. Pero este otoño, a los estudiantes de noveno grado de todo el país se les exige leer la novela completa, según los medios estatales chinos. Un reporte en un periódico oficial la presentó como una historia de amor antimaterialista…

Casi dos siglos después de que Jane Eyre desafiara por primera vez las convenciones de la Inglaterra victoriana, China le está exigiendo a una nueva generación de adolescentes que lea su historia.

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Por qué China convirtió a ‘Jane Eyre’ en lectura obligatoria en las escuelas

Durante mucho tiempo, el clásico británico ha sido popular en China y ya era una lectura recomendada para los escolares. Pero este otoño, a los estudiantes de noveno grado de todo el país se les exige leer la novela completa, según los medios estatales chinos. Un reporte en un periódico oficial la presentó como una historia de amor antimaterialista de la que los jóvenes podrían aprender.

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El libro, en el que la joven huérfana Jane Eyre trabaja como institutriz en la casa del adinerado pero esquivo Rochester, es muy celebrado en China por sus temas de independencia e igualdad entre mujeres y hombres.

Una traducción al chino se publicó en 1925, y desde entonces ha habido numerosas traducciones y adaptaciones para teatro y cine. Una adaptación cinematográfica británica se proyectó en cines chinos en 1979, solo unos años después del final de la Revolución Cultural, cuando China se reabría a la cultura extranjera.

Ping Zhu, profesora de literatura en la Universidad de California, San Diego, que investiga el feminismo y la literatura china, dijo que la novela es compatible con la visión del gobierno chino sobre la igualdad de las mujeres, una que puede coexistir con los roles de género tradicionales y la familia nuclear heterosexual. Su inclusión en el libro de texto de noveno grado se produce mientras China lucha con el declive poblacional y el gobierno anima a los jóvenes a casarse y tener hijos, dijo.

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“Jane Eyre trata sobre una mujer independiente, pero no es demasiado escandalosa en su desafío al poder patriarcal”, dijo Zhu. Para el final de la novela, Jane se ha casado con Rochester y ha tenido un hijo. “Todas estas cosas son las que el gobierno chino quiere que haga la generación más joven”, dijo Zhu.

Publicada en el Reino Unido en 1847, Jane Eyre fue sorprendente por su representación de una joven pobre que insiste en su independencia, dignidad e igualdad en una sociedad en la que las mujeres —particularmente las mujeres casadas— tenían una autonomía legal y económica severamente limitada.

La novela ha sido celebrada durante mucho tiempo en China por sus temas feministas, y los medios estatales suelen citar la declaración de Jane a Rochester: “¿Cree que porque soy pobre, desconocida, poco agraciada y pequeña, no tengo alma ni corazón? ¡Te equivocas! Tengo tanta alma como usted, ¡y tanto corazón!”.

Jane Eyre era progresista en su contexto del siglo XIX, pero algunas feministas contemporáneas considerarían limitada su idea de la liberación, dijo Zhu.

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El tipo de feminismo representado en la novela ha sido respaldado durante mucho tiempo por el Partido Comunista Chino, dijo Zhu. Contrasta con la forma en que el partido ve tipos de feminismo más modernos, como el movimiento #MeToo, añadió, “o el tipo de feminismo que enseña a las mujeres a no casarse y no tener hijos; ese es un feminismo que no pueden aceptar en absoluto”.

En años recientes, el gobierno chino ha restringido algunas otras representaciones del romance y las relaciones.

Las autoridades han detenido a decenas de escritoras del género Boys’ Love, un género de novelas de romance gay escritas en gran medida por y para mujeres heterosexuales, que los medios estatales dijeron que podrían moldear las ideas de los jóvenes lectores sobre la sexualidad.

Los reguladores también han buscado frenar un popular género de microdramas sobre ejecutivos adinerados que se enamoran de personas menos privilegiadas, instando a los creadores a evitar glorificar los matrimonios con personas ricas y poderosas.

Los medios estatales han sugerido que novelas como Jane Eyre ofrecen a los jóvenes lectores una alternativa a lo que llaman historias de amor superficiales. Un artículo en el Beijing Daily, una publicación oficial del Partido Comunista Chino, argumentó que enseñar clásicos literarios como Jane Eyre podría ayudar a los niños a “establecer un sistema de valores más equilibrado”.

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Los lectores chinos han encontrado durante mucho tiempo sus propios significados en la historia de Jane.

Vicky Li, de 46 años, leyó Jane Eyre cuando era joven y vio algo de sí misma en su heroína. Años después, dijo, compartió la novela con sus hijas, que ahora tienen 13 y 15 años, porque quería que se volvieran independientes y valientes.

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Li dijo que estaba feliz de ver la novela incluida en el libro de texto, aunque algunos podrían pensar que Jane no encarnaba la idea moderna de una mujer fuerte. “Dado el contexto histórico en el que vivió, las decisiones que tomó fueron verdaderamente pioneras: un profundo acto de desafío”, dijo.

La propia novela complica la idea de que Jane termina por someterse a la convención. Ella deja a Rochester en lugar de convertirse en su amante y regresa solo después de heredar una fortuna. Rochester ha perdido su propiedad y la vista, lo que altera drásticamente el equilibrio de poder.

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Wang Sirui, de 30 años, señaló la negativa de Jane a convertirse en amante —incluso si eso significaba morir de hambre— como un momento clave que mostró el compromiso del personaje con la independencia.

“El núcleo de la obra radica en el mensaje de que una mujer debe tomar decisiones basadas en su propia voluntad y valores, en lugar de sucumbir a diversas tentaciones”, dijo Wang, quien leyó el libro por primera vez a los 13 años.

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Zhu dijo que, en última instancia, las autoridades chinas podrían tener un control limitado sobre los mensajes que los jóvenes extraen de Jane Eyre.

“Las obras literarias, sobre todo estas grandes obras literarias, siempre son muy ricas y están abiertas a millones de formas de interpretación”, dijo.

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