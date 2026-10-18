Los manifestantes bloquearon la carrera Séptima en rechazo a la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar piezas del museo relacionadas con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y la política de izquierda. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Protestas en Museo Nacional completan dos días por retiro de obras ordenado por el Gobierno Redacción Cultura Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Este 18 de octubre continúan las manifestaciones frente al Museo Nacional, en Bogotá. Desde las 11 de la mañana comenzaron a llegar personas para protestar contra la orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar más de 30 piezas que abordaban temas relacionados con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

Al igual que en el plantón del sábado 17 de octubre, agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) han permanecido alrededor de las instalaciones del…