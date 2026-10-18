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Protestas en Museo Nacional completan dos días por retiro de obras ordenado por el Gobierno

Los manifestantes bloquearon la carrera Séptima en rechazo a la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar piezas del museo relacionadas con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y la política de izquierda. Artistas, periodistas, intelectuales y trabajadores de la cultura denunciaron que el Ejecutivo “ha emprendido una batalla contra la Constitución de 1991”.

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Redacción Cultura
Los manifestantes bloquearon la carrera Séptima en rechazo a la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar piezas del museo relacionadas con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y la política de izquierda.
Foto: Archivo particular

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Este 18 de octubre continúan las manifestaciones frente al Museo Nacional, en Bogotá. Desde las 11 de la mañana comenzaron a llegar personas para protestar contra la orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar más de 30 piezas que abordaban temas relacionados con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

Al igual que en el plantón del sábado 17 de octubre, agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) han permanecido alrededor de las instalaciones del museo desde temprano. La movilización del día anterior terminó con la intervención de estas unidades, que dispersaron con chorros de agua a las personas que bloqueaban la carrera Séptima, y terminaron en disturvios entre civiles y Fuerza Pública.

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Por Redacción Cultura

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