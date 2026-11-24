Para Sebastián Delascasas, En el silencio después no comenzó como una película. Comenzó con una cámara Super 8 que acababa de comprar para experimentar con el formato analógico y con una llamada de su madre. Una semana después de adquirirla, ella le contó que estaba enferma. Delascasas, colombiano nacido en Bogotá y criado desde los siete años en Doha, dejó Nueva York y regresó a Qatar. "Empaqué todo y me vine. Sin plan de volver. No sabía cuándo iba a volver", recuerda el director.

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Delascasas en el Festival de Doha: las imágenes que conservan el último año junto a su madre

Tampoco tenía un proyecto cinematográfico definido. Comenzó a filmar a su madre simplemente porque quería conservar esos momentos. "No tenía un plan de armar una película. No tenía un plan de hacer nada con ella. Yo simplemente quería filmarla", explica.

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El resultado es un documental de 17 minutos producido por Qatar, Estados Unidos y Colombia, que registra el último año que madre e hijo pasaron juntos. La película forma parte de la competición Made in Qatar del Doha Film Festival, después de haber tenido su estreno mundial en Locarno.

Filmar para conservar la memoria

La cámara se convirtió para Delascasas en una manera de acompañar a su madre, pero también de afrontar una experiencia que, según explica, le producía una profunda sensación de soledad.

"Me di cuenta de que me sentía muy solo en este proceso", señala. Frente a las representaciones de la enfermedad centradas exclusivamente en el dolor, buscó otra mirada: mostrar también la vida cotidiana, la personalidad de su madre y los cambios que estaba experimentando.

"Quería buscar una manera de mostrar algo diferente. Una manera de mostrar la vida que tenía mi mamá, cómo el cuerpo de ella estaba cambiando", cuenta.

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Con el tiempo, las imágenes adquirieron un valor que va más allá de la película. "La triste realidad es que lo único que queda en este momento son las memorias y las imágenes. Y las memorias eventualmente se van, pero las imágenes siempre quedan", afirma. Por eso, ver el documental sigue siendo difícil para él. "Me duele a mí verlo y me pone triste. Y a veces no lo quiero ver", reconoce. Sin embargo, también encuentra algo reparador en compartirlo.

Tras la proyección de Locarno, numerosos espectadores se acercaron para hablarle de su madre y de sus propias experiencias relacionadas con la enfermedad y la pérdida. "Se sienten vistos de una manera que me mueve mucho", explica.

Una historia colombiana que también pertenece a Qatar

La película es, además, un retrato familiar. Delascasas subraya que no habla únicamente de la enfermedad de su madre, sino también del amor entre sus padres. Su padre ha visto varias veces la película y lo acompañó en Locarno.

"La película, al final del día, se trata de mi mamá y de la enfermedad, pero también se trata del amor que mis papás tienen", afirma.

Esa dimensión familiar conecta con la propia historia del director. Su padre fue contratado como piloto de Qatar Airways y por eso la familia se trasladó desde Colombia a Doha cuando Sebastián tenía siete años. Allí creció hasta los 18, antes de marcharse a Nueva York para estudiar en NYU Tisch School of the Arts.

En Doha también construyó una segunda familia formada por colombianos y otros latinoamericanos. "Los dos países representan mi hogar", dice sobre Colombia y Qatar. Por eso, el recorrido de En el silencio después tiene para él un significado especial. Después de Locarno y Doha, la película llegará a Bogotá para participar en BOGOSHORTS. "Mostrar la película en Doha Film Festival y en Bogotá es increíble para mí", asegura.

De Doha al circuito internacional

El proyecto también nació y se desarrolló en parte gracias a las iniciativas del Doha Film Institute. Delascasas participó en el Filmmaking Lab, donde tuvo como mentor al cineasta camboyano Rithy Panh, y posteriormente pasó por Qumra, programas destinados al desarrollo de proyectos cinematográficos.

La película también fue seleccionada en Focus WiP, dentro de Rendez-vous Industry del Festival de Cannes, donde los proyectos en producción o posproducción pueden entrar en contacto con profesionales de la industria.

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Para Delascasas, esas plataformas son especialmente relevantes para cineastas que buscan desarrollar sus películas desde fuera de los grandes centros de producción.

Ahora, aquella cámara que compró sin saber qué película quería hacer ha terminado convirtiéndose en un archivo de su familia y en una obra capaz de conectar a espectadores de distintos países con una historia profundamente personal.

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"Las memorias eventualmente se van, pero las imágenes siempre quedan", resume.

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