Turquía halla un fragmento del tratado de paz más antiguo del mundo, firmado en 1259 a.C.

El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, anunció el descubrimiento de un fragmento del tratado de paz entre egipcios e hititas, fechado en 1259 a.C. y considerado el documento diplomático más antiguo cuyo texto se ha conservado. "Hemos encontrado vestigios de paz que se remontan a miles de años en el suelo de Anatolia", declaró Ersoy en una publicación en redes sociales. "Los análisis científicos han determinado que un fragmento de una tablilla cuneiforme hallado durante las excavaciones en Buyukkale, en Hattusa, Corum,…

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El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, anunció el descubrimiento de un fragmento del tratado de paz entre egipcios e hititas, fechado en 1259 a.C. y considerado el documento diplomático más antiguo cuyo texto se ha conservado. "Hemos encontrado vestigios de paz que se remontan a miles de años en el suelo de Anatolia", declaró Ersoy en una publicación en redes sociales. "Los análisis científicos han determinado que un fragmento de una tablilla cuneiforme hallado durante las excavaciones en Buyukkale, en Hattusa, Corum, pertenece a una de las copias del Tratado de Paz de Kadesh", escribió el ministro en su cuenta en X, recordando la celebración del Día Mundial de la Paz.

El fragmento se encontró durante las excavaciones en Hattusa, la antigua capital del reino hitita, en la actual provincia de Çorum, situada a unos 150 kilómetros al este de Ankara, y fue estudiado por los arqueólogos durante un tiempo antes de anunciarse hoy al público.

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Se trata de un trozo de una tablilla de barro con inscripción cuneiforme en lengua acadia, copia del tratado, también conocido como ‘Acuerdo de Kadesh’, que en el siglo XIII a.C. firmaron el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hatusili III. "El descubrimiento es particularmente notable por la sección del tratado conservada en la tablilla: las disposiciones que regulan el trato a las personas que huyen de un reino a otro", reportó el portal Arkeonews.

Barışın binlerce yıllık izini Anadolu’nun toprağında bulduk!



Çorum Hattuşa’daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının, Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğu bilimsel incelemelerle belirlendi.



Yeni parça, antlaşmanın bir ülkeden… pic.twitter.com/4kvTfKGJVx — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 21, 2026

Pusieron así fin a la guerra que enfrentaba a ambos imperios en el territorio de la actual Siria y se comprometieron incluso a una alianza de ayuda militar mutua en caso de agresión por terceros.

Una versión del tratado se ha conservado en una inscripción de jeroglíficos en el templo de Karnak en Egipto, mientras que los primeros fragmentos de la versión hitita, en cuneiforme, se encontraron en Hattuša durante las excavaciones de 1906.

Ersoy destacó que el fragmento encontrado ahora corresponde a una parte del tratado que hace referencia a refugiados, lo que valoró como "un poderoso mensaje de hace miles de años de que no se debe expulsar" a la población civil en una guerra.

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Adicionalmente, la agencia Anadolu registró que el fragmento descubierto de la tablilla fue analizado y estudiado durante un año. "El fragmento recientemente identificado contiene líneas de las disposiciones contempladas en los artículos 12 a 20 del tratado, relativas al trato de las personas que huyeron de uno de los dos países y buscaron refugio en el otro. El texto conservado es fragmentario e incompleto, pero las secciones legibles hacen referencia a las personas que huyeron de Egipto y Hatti, e incluyen alusiones a la protección de los hogares contra la destrucción", escribieron.

Los fragmentos de la tablilla que ya habían sido descubiertos se encuentran en las colecciones de los Museos Arqueológicos de Estambul, el Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara, el Museo de Asia Oriental en Berlín y el Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo. Se espera que el nuevo fragmento contribuya a la reconstrucción de las copias en arcilla del tratado.

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