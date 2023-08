Andrea Petro, hija del presidente, criticó camiseta de Dominic: “No se aprovechen”

Andrea Petro, hija del presidente, y Dominc Wolf, influenciador alemán radicado en Colombia. Foto: Redes sociales

La hija del presidente Gustavo Petro le envió un mensaje al creador de contenido Dominic Wolf, luego de que el alemán anunciara en sus redes sociales el lanzamiento de una colección de camisetas de Colombia.

La polémica comenzó cuando la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le solicitó al influenciador que eliminara algunos de los videos de sus redes sociales, en los que aparecía con la camiseta de la selección. Según la FCF, había problemas relacionados con los derechos de imagen de la prenda, cuando Wolf la utilizaba en videos patrocinados.

Luego del mensaje de la Federación y de eliminar una parte de su contenido, el influenciador, quien se dedica a resaltar y dar a conocer la belleza del país, anunció la comercialización de sus propias camisetas de Colombia. “Les presento la nueva camiseta que me pondré para los partidos de la selección y para mis videos mostrando lo mejor de Colombia”, dijo el alemán en el video de lanzamiento.

¿Qué le dijo la hija de Gustavo Petro?

Para Andrea Petro, que Wolf haya sacado su propia línea de camisetas de Colombia es una forma de lucrarse y aprovecharse de la cultura colombiana. “No me parece que trates de hacer negocios con nuestra identidad. Lamento lo que te está pasando, pero creo que por ahí no es”, escribió la economista en una historia publicada en sus redes sociales.

Además, Andrea Petro hizo una diferenciación entre exaltar la cultura colombiana y aprovecharse económicamente de ella. “Bienvenida toda persona que ame nuestro país y cultura, pero ayúdenos a mostrar lo bella que es, no se aprovechen de ella”, agregó.

Por su parte, Wolf aseguró que su marca de ropa y su nueva línea de camisetas de Colombia, no solo exalta la cultura del país, sino que hace una gran retribución a la economía nacional.

“Lo que estoy haciendo con mi emprendimiento de ropa es crear empleo en Colombia, porque son prendas hechas en el país. Estoy pagando muchos impuestos en Colombia y con los diseños estoy dejando en alto el nombre de Colombia. Además, mi marca de ropa ha sido el mayor donante de mi fundación, que hace obras sociales solo en el país”, le respondió el creador de contenido a la hija del presidente.

Finalmente, Wolf explicó que sus videos, donde exalta la cultura nacional y muestra los paisajes de Colombia, no han llegado solamente a millones de colombianos, sino a más de 100 millones de extranjeros. “Yo sé que el español no es mi idioma materno, pero, con todo el respeto del mundo, ¿alguien me puede explicar de qué manera me estoy aprovechando del país?”, escribió el alemán en una publicación en la que hacían referencia a los mensajes que Petro le envió al creador de contenido.