El esposo de Claudia Bahamón de “MasterChef Celebrity” es un reconocido director

La presentadora huilense Claudia Bahamón. Foto: Instagram @claudiabahamon - Instagram @claudiabahamon

Claudia Bahamón ha desempeñado su labor como presentadora en varios formatos y actualmente conduce el programa culinario ‘MasterChef Celebrity’. Inició su carrera en la televisión como modelo, participando en varios concursos de belleza y desfiles de modas.

Está casada con Simón Brand, director de cine y productor colombiano quien ha trabajado en reconocidas producciones cinematográficas y audiovisuales como “Mentes en blanco”, “Paraíso Travel”, “Default” y más. Se conocieron mientras grababan un video musical en el cual ambos se encontraban trabajando, llevan juntos poco más de 20 años y son padres de dos hijos.

“Fue grabando un video musical para Chayanne. La mánager de él llamó a mi productora y ella me dice: ‘No, que Chayanne quiere traer una modelo que se llama Claudia Bahamon (pronunciado en inglés)’ y yo le dije bueno, que me traigan las fotos a ver a Claudia Bahamon, ahí la vi y dije ‘divina, ojalá que sepa actuar’. Hubo química pero fui muy profesional” contó Brand en una entrevista para “Yo, José Gabriel”.

¿Cómo se conocieron Claudia Bahamón y Simón Brand?

“Nos conocimos en un video de Chayanne. Él ya había hecho el casting y tenía otra modelo. Me llamó la mánager de Chayanne a decirme ‘oye, yo quiero que seas tú', me llamó a las 8 de la noche, más o menos y me dijo ’quiero que mañana a las 8 de la mañana cojas el vuelo y vengas para acá porque vas a hacer el video, pero de una vez quiero que sepas que el director no quiere que seas tú porque lleva resto de tiempo haciendo el casting y ahora le cambiamos la modelo. Cuando lo vi dije tremendo papacito” contó Bahamón en “Yo, José Gabriel”.

Bahamón también agregó una anécdota curiosa sobre los inicios de su relación asegurando que al principio el tema de la distancia fue algo complejo. “Llevábamos más o menos un mes hablando por télefono. Él no vivía acá y digamos que yo venía de una relación anterior por la cual no quería tener nada que me complicara la vida y dije ¿para qué me voy a meter en bollos sola? Si él vive en Los Ángeles yo realmente no veía posibilidad, estaba lejísimos. Un día él me llamó y yo estaba con la depre y le dije ‘No más, eres un bacán pero creo que es mejor que ya no más (...) la verdad es que yo creo que para uno enamorarse necesita vitaminas’ y al día siguiente yo estaba haciendo fotos, cuando sentí que había alguien ahí, volteé a mirar y estaba junto a mí con un frasco de vitaminas diciéndome ‘¿Necesitabas vitaminas? Vine a traértelas personalmente’”. contó la presentadora de MasterChef Celebrity.

¿Quién es el esposo de Claudia Bahamón?

Simón Brand es un director de cine y productor colombiano destacado por su trabajo en la industria del entretenimiento, especialmente en el ámbito de la dirección de comerciales y películas. Brand es conocido por su estilo visual distintivo y su enfoque en la narración creativa. A lo largo de su carrera, ha dirigido una serie de comerciales para marcas internacionales y también ha incursionado en la dirección de largometrajes.

Uno de sus proyectos más reconocidos es la película “Paraíso Travel” (2008), basada en la novela homónima de Jorge Franco que cuenta la historia de un joven colombiano en búsqueda del sueño americano en Estados Unidos, la cual recibió elogios por su dirección y por abordar temas como la inmigración y los desafíos que enfrentan los migrantes.

Simón Brand ha trabajado en la industria del entretenimiento tanto en Colombia como en el extranjero, y su trabajo ha sido reconocido en diversos festivales y premios cinematográficos.

