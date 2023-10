Gerard Piqué viajó a México y fue criticado por una periodista: “Todos te odian”

Capturas de pantalla del video cuando Gerard Piqué es atacado por una periodista mexicana. Foto: Redes sociales

El exfutbolista y empresario español, Gerard Piqué, viajó a México para cumplir con algunos compromisos laborales. Desde que el exjugador del Barcelona pisó el país latinoamericano fue abordado y perseguido por varios periodistas, quienes lanzaron preguntas, en especial, sobre su separación con Shakira y su actual relación con Clara Chía.

Sin embargo, Piqué optó por mantener el silencio y no brindar ninguna declaración, lo cual causó descontento entre un sector de la prensa mexicana, que lo tildó de “grosero” y “antipático”. En un video compartido a través de redes sociales, quedó en evidencia un momento en el que el español es acosado por algunos reporteros, que lo siguen mientras se dirige hacia una camioneta que lo espera afuera de un restaurante.

Con evidente incomodidad, Gerard Piqué no respondió a sus preguntas y simplemente decidió seguir con su camino, lo que molestó a una de las periodistas que arremetió en contra del exfubolista. “Oye, de por sí todos te odian por todo lo que le hiciste a Shakira, ¿y ahora te comportas así con la prensa?”, dijo Claudia Maldonado, reportera del programa Despierta América.

Rápidamente, el clip se viralizó y desató una ola de comentarios y reacciones. Por una parte, muchos exaltaron las palabras de Maldonado, ya que, aseguraron, había expresado el sentir de los seguidores de la cantante barranquillera. Pero, por otro lado, muchos resaltaron la paciencia de Piqué, quien ante el asedio de la prensa solo optó por el silencio.

Tras lo sucedido, Claudia Maldonado se refirió sobre la situación con la celebridad. Según contó en el canal de YouTube de Gerardo Escadeño, ella y otros medios llegaron al restaurante en el que estaba cenando Piqué, a quien señala de tener una mala actitud que la desesperó.

“Le contesté así porque, a pesar de que tengo paciencia, tengo tolerancia o soy comprensiva, de repente, su poca inteligencia emocional me desesperó un poco”, comentó Maldonado, que además manifestó que ella solo le hizo una pregunta sobre qué le parecía México.

“Nunca le dije que yo lo odiaba. Dije: ‘Eres muy odiado por lo que le hiciste a Shakira’, y no es mentira. Mucha gente lo odió por su infidelidad y todo lo que pasó. Y dije: ‘¿Y ahora te portas así con la prensa de México?’, fatal”, aclaró la periodista.

Llama la atención el argumento de “inteligencia emocional” al que recurre la periodista para hablar de Piqué. A principios de abril, en una entrevista con el streamer, Gerard Romero, el exjugador habló del mar de comentarios que abundan en redes y medios de comunicación con relación a su separación de Shakira.

“Yo le doy importancia solo a lo que de verdad es importante. La gente, en general, nos preocupamos por muchísimas cosas que no tienen importancia o que nos pensamos que va a pasar y no va a pasar. Un 95% de los problemas que tenemos, nos preocupamos por cosas que son absolutamente irrelevantes.

Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja, pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, miles… Y no me importa nada, es cero”.

Piqué cuenta que a pesar de que son millones los comentarios negativos hacia él, no le da relevancia debido a que son personas que no ocupan un lugar valioso en su vida, y que, asimismo, sus comentarios son irrelevantes para él. “¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.

El silencio para Piqué ha sido su mejor protección, pero no lo ha blindado de recibir las consecuencias de un fanatismo desmedido, que lo ha puesto en la mira de jóvenes y adultos que se pelean en redes sociales por tratar de definir quién es el mejor. Gerard es consciente de que debe evitar darle importancia a estas opiniones. En aquella entrevista dijo: “Cuando ven que te es indiferente lo que piensan, es cuando les da más rabia. El momento en el que te preocupas, han ganado”, afirma el español. Dejar de juzgar, dejar de molestar y dejar que cada quien haga lo que “se le dé la gana”, esas son las razones por las que Piqué critica a la sociedad y hace una reflexión sobre la intromisión en la vida personal de los demás.

No hay certeza de la razón por la que Piqué se encuentra en México; sin embargo, varios medios locales han señalado que todo se trataría de un comercial que está grabando para un reconocido banco en Polanco, Ciudad de México. Asimismo, se rumorea que el español habría estado en las instalaciones de Televisa para grabar un episodio especial de un reality.

Gerard Piqué y la prensa

La noticia de la separación de Gerard Piqué y Shakira le dio la vuelta al mundo. Desde entonces, algunos medios de comunicación se han trazado como objetivo escarbar en la vida de los dos famosos, para conocer más detalles sobre su ruptura.

Poco o nada se le ha visto a Piqué hablando sobre este tema en algún medio de comunicación. No obstante, se han atribuido declaraciones que han terminado siendo falsas. Hace algunos meses, se viralizó una supuesta entrevista en la que el español y Clara Chía brindaban una primera entrevista. Pero esto jamás sucedió.

Lo que evidencia las imágenes compartidas por un periodista de la agencia Europa Press, es que mientras la pareja camina por la calle, son abordados por este hombre que lanza preguntas y comentarios, que no son contestadas por el exjugador y su novia.

Muchos de los cuestionamientos del reportero carecen de información verídica, como cuando menciona que Chía enfrentó “un ataque de ansiedad” y que la mujer cumple el 7 de febrero, a lo que Piqué respondió: “Pero qué te has tomado. No es mañana”, pues la joven cumple años en abril.