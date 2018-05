Harvey Weinstein queda en libertad tras pagar un millón de dólares

EFE

Un juez de Nueva York impuso este viernes una fianza de un millón de dólares en efectivo al exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, quien tendrá que portar además un dispositivo de localización para salir de prisión.

Harvey Weinstein, que tendrá que entregar su pasaporte y tendrá sus viajes limitados, ya adelantó a través de su abogado su intención de abonar la fianza.

El conocido productor se entregó este 25 de mayo en una comisaría de Nueva York y se enfrenta a cargos de violación y abusos sexuales, entre otros.

La fiscalía del distrito de Manhattan informó que Harvey Weinstein está a acusado de violación en primer y tercer grados por incidentes que afectaron a dos mujeres en 2013 y 2004.

Como es frecuente en estas causas, la fiscalía no facilitó la identidad de las supuestas víctimas. (En imágenes: Harvey Weinstein se entrega a la policía de Nueva York).

Sin embargo, el año de uno de los casos, 2004, coincide con la denuncia hecha por la aspirante a actriz Lucia Evans, que aseguró que Weinstein le obligó a practicar sexo oral durante un viaje de negocios.

Además, la actriz Paz de la Huerta lo acusó de haberla violado en 2010, una fecha que, sin embargo, no está mencionada en el comunicado de la fiscalía donde se da cuenta de los cargos inicialmente levantados contra él. (Contexto Harvey Weinstein pagaba un millón de dólares a mujeres que acosaba).

De acuerdo con los cargos, a la espera de que en los próximos días se conozca la acusación formal, Weinstein en principio está acusado además de un cargo de delito sexual en primer grado y de obligar a cometer actos sexuales.

Según imágenes de la televisión, el productor de Hollywood leyó los cargos acompañado de su abogado, Benjamin Brafman. (Archivo Espías, dólares y amenazas: Así fue como Weinstein calló durante años su actividad sexual).

En la comparecencia, el juez fijó la fianza en 10 millones de dólares o un millón de dólares en efectivo.

El caso Weinstein

La carrera del otrora omnipotente productor comenzó a hundirse en octubre pasado tras la aparición de dos artículos explosivos en The New Yorker y en el diario The New York Times con acusaciones sobre su conducta, que provocaron una ola de denuncias de acoso sexual en todo Estados Unidos e incluso en el mundo.

Desde entonces, un centenar de mujeres contra Harvey Weinstein, cuyas películas recibieron más de 300 nominaciones al Óscar y 81 estatuillas.

Este hombre, que estuvo casado durante 10 años con Georgina Chapman y padre de cinco hijos, es investigado por la policía de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no ha sido acusado de ningún delito. Asegura que todas sus relaciones fueron consentidas.

Una de las primeras actrices en hablar de los abusos el año pasado fue Rose McGowan, quien asegura que el productor abusó sexualmente de ella en un hotel de Park City (Utah) durante el Festival de Cine de Sundance en 1997.

Angelina Jolie, Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Lea Seydoux, Eva Green, Salma Hayek, Rosanna Arquette, Heather Graham, Cara Delevingne, Mira Sorvino, Elizabeth Karlsen, Kate Beckinsale, Angie Everhart, Minka Kelly, Louisette Geiss, Jessica Barth, Lauren Sivan, Emma De Caunes y Judith Godreche, son algunas de las actrices que lo han denunciado.

Según The New Yorker, Harvey Weinstein gastó cientos de miles de dólares para sofocar los señalamientos de abuso sexual, que le costaron su carrera, contratando exagentes de inteligencia para investigar a sus víctimas y a periodistas atrás del caso.

El productor caído en desgracia es visto en público desde hace meses. Supuestamente está en tratamiento contra la adicción sexual en una clínica de Arizona, en la misma que estuvo Kevin Spacey.

Más de un centenar de mujeres lo han acusado de acoso, agresión sexual o violación desde que estalló el escándalo en octubre pasado.

Por otra parte, la poderosa productora The Weinstein Company, fundada por Harvey Weinstein y su hermano Bob en el año 2005, se declaró en bancarrota y encontró un comprador que se hará con todos sus bienes y activos tras la celebración de una subasta pública. La firma de inversión Lantern Capital se quedó con los derechos de sus películas y de aquellos beneficios asociados.